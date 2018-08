Polizeibericht : Rasentraktoren in Brokdorf gestohlen

Auf hochwertige Geräte hatten es Diebe abgesehen.

von nr

30. August 2018, 15:31 Uhr

In den Nächten zu Dienstag und zu Mittwoch entwendeten Unbekannte in Brokdorf jeweils einen Aufsitzrasenmäher. Beide Tatorte befinden sich in der Straße Siethwende auf einem landwirtschaftlichen Betriebsgelände und auf einem privat genutzten Resthof. Die orangefarbenen Husqvarna-Mäher standen in unverriegelten Hallen. Gesamtwert: 15 000 Euro.

> Hinweise an die Polizei in Wilster unter 04823 /92270.