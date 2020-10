Polizei Itzehoe : Randale in Spielhalle

Weil ein Gast das Alkoholverbot in einer Spielhalle nicht akzeptieren wollte, zerschlug er zwei Scheiben.

von Andreas Olbertz

14. Oktober 2020, 13:21 Uhr

Itzehoe | Randale in der Spielhalle – wegen Alkohol. Und bei der Gelegenheit kam dann raus, dass die hinterlegten Nachverfolgungsdaten wegen Corona auch falsch waren.

In der Nacht zu Mittwoch hielt sich ein Mann in einer Spielhalle in der Feldschmiede auf. „Er bediente sich an den dort vorgehaltenen Getränken und kippte sich zusätzlich Alkohol in die Fanta“, berichtet Polizeisprecherin Merle Neufeld. Dies habe die Aufsicht bemerkt und den Kunden auf das Alkoholverbot hingewiesen. Neufeld: „Das nahm der Unbekannte zum Anlass, die Frau zu bepöbeln und auf ein Trennglas am Tresen einzuschlagen.“ Dabei gingen zwei Scheiben zu Bruch. Anschließend verließ der Mann die Spielhalle. „Seine gemäß den Corona-Bestimmungen hinterlassenen Daten waren nicht korrekt“, so Neufeld.

Laut der Spielhallen-Mitarbeiterin war der Unbekannte etwa 1,75 Meter groß. Seine schwarzen Haare waren nach hinten gegelt, er war mit einem Sakko mit Flicken an den Ellbogen bekleidet.

Zeugenhinweise an die Polizei unter 04821 / 6020.





