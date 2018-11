Hoher Schaden : Randale am Herzhorner Bahnhof

Unbekannte haben mit einem Stein die Scheiben von zwei Fahrzeugen eingeworfen.

von shz.de

15. November 2018, 13:31 Uhr

Die Polizei sucht dringend Zeugen einer mehrfachen Sachbeschädigung am Mittwoch im Bereich des Herzhorner Bahnhofes. Laut Polizeipressestelle haben Unbekannte vermutlich aus dem Gleisbett der Bahnstrecke Hamburg- Westerland einen Stein herausgenommen und damit ihr Unwesen getrieben. Zwischen 19.40 Uhr und Mitternacht schlugen Unbekannte die Scheiben in zwei Autos ein, die am Bahnhof abgestellt waren. „Gestohlen wurde offenbar nichts, die Täter richteten aber einen Schaden an, der die Fahrzeugeigentümer nicht erfreuen wird“, sagte Polizeisprecherin Merle Neufeld.

Davor oder danach zerstörten die Unbekannten auf dem Bahnsteig die Scheibe eines Fahrplankastens und das Display des Ticketschalters. Schaden: rund 5000 Euro.





>Hinweise: Polizei 04124/3011-0.