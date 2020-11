Weinhandel in Nortorf : Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben: Mutig durch den Lockdown

Die Corona-Pandemie hat Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben vor große Herausforderungen gestellt. Erst im vorigen Jahr hatten sie sich mit einem Leihservice selbstständigt gemacht. Im Lockdown erarbeiteten sie sich ein zweites Standbein.

von Ilke Rosenburg

03. November 2020, 09:06 Uhr

Nortorf | Vor einem Jahr wagten sie den Sprung in die Selbstständigkeit: Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben gründeten 2019 ihr Unternehmen „Beimis-Leihservice“ in Nortorf, nachdem sie zuvor viele Jahre einen Zeltverleih im Nebenerwerb betrieben hatten. „Und wir hatten richtig aufgestockt, um ganze Partys ausstatten zu können“, erzählt Ralf-Dieter Beimgraben und weist unter anderem auf einen Bestand von 18 Zelten, 85 Garnituren und 35 Stehtische sowie umfangreiches Geschirr nebst erforderlicher Dischdeko. Denn die Auftragsbücher waren voll. Bis in den Sommer 2020 hinein.

Wir hatten ab Mitte März täglich Stornierungen Ralf-Dieter Beimgraben

Doch dann kam die Corona-Pandemie. Die großen Veranstaltungen und Feiern wurden abgesagt. „Wir hatten ab Mitte März täglich Stornierungen. Die Atmosphäre war bedrückend“, beschreibt Ralf-Dieter Beimgraben. „Wir sahen erst keine Perspektive“, fügt seine Frau zu. Aber Beimgrabens ließen sich doch nicht entmutigen.

Schon bei den Vorbereitungen auf die Verleihsaison im Winter hatten Beimgrabens überlegt, dass sie auch gerne ihren Kunden für Veranstaltungen und Feiern auch gerne Wein anbieten würden. „Qualitätswein, gute Winzerware.“ Und so machten sich daran, ihr zweites Standbein aufzubauen: entstanden ist Beimis Weinparadies.

Über 30 Weinsorten im Programm

Ralf-Dieter Beimgraben hatte vor dem Sprung in die Selbstständigkeit 20 Jahre im Getränkehandel gearbeitet. Außerdem kennt die Familie einen Winzer aus Hessen – „schon aus unserer Landjugendzeit, seit 23 Jahren“. Viele Urlaubsreisen führten schon in die Region. Und so nahmen Ralf-Dieter und Cornelia Beimgraben auch geschäftlich Kontakt zu Ralf Baumann auf. Der Winzer war von der Idee genauso begeistert. Inzwischen haben Beimgrabens über 30 Weinsorten im Programm. „Ganz tolle Weine, die keine Kopfschmerzen verursachen“, fügt Ralf Dieter Beimgraben schmunzelnd hinzu. Ergänzt wird das Sortiment mit Sekt, auch alkoholfrei, Weingelee, Traubensaft ohne Konservierungsstoffe, Essig und mehr.

Resonanz von Beginn an gut

Die Resonanz war von Beginn an gut, viele Weinproben gab es nach dem ersten Lockdown auch bereits in dem von dem Unternehmerpaar eigens aufgestellten und für die Kunden ausgestatteten Container. Das machte weiter Mut, zumal es auch im Verleihbereich im Sommer wieder etwas anlief. Und im Weinhandel gab es mit einer ersten öffentlichen Weinprobe Anfang Oktober in Nortorf weiteren Schwung. Und so waren am 6. November in Glückstadt sowie Mitte November in Nortorf ebenfalls öffentliche Weinproben geplant.

Absagen wegen zweitem Lockdown

Doch nun der zweite Lockdown: „Schweren Herzens haben wir uns entschieden, unsere Veranstaltungen abzusagen“, so Ralf-Dieter Beimgraben. Auch wenn die Veränderungen durch die neuen Corona-Verordnungen nicht eine Absage erzwungen hätten, da sie im Bereich des Handels und nicht der Gastronomie einzuordnen seien, hätten sie sich dazu entschieden. „Es ist uns wichtig, dass alle gesund bleiben.“ Alternativ bieten sie „Einzelproben“ im Rehweg 4 an.

„Im Frühjahr möchten wir wieder öffentliche Weinproben anbieten.“ An geschäftlichen Ideen mangelt es nicht, alternativ werden nun auch Geschenkgutscheine angeboten. Entmutigen lassen wollen sich Beimgrabens nicht, im Gegenteil.

www.beimis-weinparadies.de