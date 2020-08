Muddy What? in Kellinghusen : Rainer Werdt vom Pep-Kulturverein: „Bands müssen kleinere Brötchen backen“

Nach fünfwöchiger Corona-Zwangspause eröffneten Muddy What? den Konzertreigen.

von Joachim Möller

03. August 2020, 13:56 Uhr

Kellinghusen | Mit dem Konzert des Münchener Blues-Trios Muddy What? hat der Pep-Kulturverein sein erstes Konzert nach der Corona-Pause veranstaltet. Ina Spang (Gitarre, Mandoline), ihr Bruder Fabian (Gesang, Gitarre) und Michael Lang (Drums) boten den Besuchern im Außenbereich der Kellinghusener Ulmenhofschule ein atmosphärische dichtes Konzert mit Eigenkompositionen, aber auch dynamischen Interpretationen von Jimi-Hendrix- und Bob-Dylan-Songs.

FETT: Neue CD im Gepäck

Die Band überzeugte dabei mit Spielfreude, Ausstrahlung und hoher Professionalität. Mit im Gepäck hatte die Formation ihre neueste Live-CD. Ein Stück davon spielten sie während ihres ersten Auftritts in Kellinghusen vor einem halben Jahr ein. Im Interview spricht Pep-Organisator Rainer von einem gelungenen Neustart nach der erzwungenen fünfmonatigen Konzertpause.

FETT: 65 Besucher genehmigt

Mit dem Auftritt von Muddy What? hat Pep sein erstes Konzert nach der Corona-bedingten Pause organisiert. Wie fällt Ihr Fazit aus?

Werdt: Es ist super gelaufen. Trotz der Einschränkungen, die wir machen mussten. Nachdem zuerst nur 50 Besucher zugelassen waren, haben wir letztendlich doch 65 genehmigt bekommen. Die Gäste erhielten Eintritt durch zwei Eingänge. Von uns wurden sie dann zu ihrem Platz geführt. Ein Getränk, das im Eintrittspreis enthalten war, erhielten die Besucher am Eingang.

Wie nahm die Band den Auftritt unter Corona-Regeln auf?

Ganz entspannt – trotz eines Dilemmas gleich zu Beginn. Die Band wollte um 16 Uhr vor Ort sein, doch durch einen Stau bei Hamburg trafen die Musiker dann erst um 18 Uhr hier ein. Trotzdem begann das Konzert dann aber nur mit einer Minute Verspätung.

FETT: Konzerte müssen zu finanzieren sein

Taugt der Auftritt von Muddy What? als Blaupause für weitere Pep-Konzerte?

Bedingt. Ein Konzert muss auch zu finanzieren sein. Wir wollen ja keinen Gewinn machen, aber es muss neutral für die Kasse sein. Bei Muddy What? passte alles zusammen. Die Gruppe brachte ihr eigenes Equipment, so dass wir mit einem Eintritt von 22 Euro, das mit Spenden auf 25 Euro aufgestockt werden konnte, hinkamen. Bands müssen sich in der Coronakrise darauf einstellen, dass sie nicht in der Hochkonjunktur spielen. Wenn sie bekannt bleiben und spielen wollen, müssen auch sie zurzeit kleinere Bötchen backen.