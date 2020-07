Ausflugtipp : Radtour durch Itzehoes Umgebung

Vom historischen Rathaus geht es über Hohenaspe und wieder zurück durch die Geest und an Gütern vorbei.

von Joachim Möller

29. Juli 2020, 16:03 Uhr

Itzehoe | Radelnd durch die Natur: Ein 41 Kilometer langer Fahrradausflug, die Güter-Tour, führt in die Itzehoer Umgebung. Die malerische, abwechslungsreiche Geestlandschaft und beeindruckende Gutsanlagen prägen diese abwechslungsreiche Strecke.

Im Stadtgebiet Itzehoe beginnt diese Tour und verläuft teilweise auf der Strecke des Ochsenweges. Auf der Fahrt durch die landschaftlich reizvolle Geestlandschaft kommt man durch Ottenbüttel, Kaaks und Mehlbek mit dem adeligen Gut Mehlbek. Dort lohnt ein Abstecher zur Muldsberger Grube. Auf verkehrsarmen Strecken geht es weiter in Richtung Kaisborstel in den Staatsforst Barlohe. In Drage kommen Radfahrer erneut an einem ehemaligen Gutshof vorbei. Schließlich erreicht man Hohenaspe mit der St.-Michaelis-Kirche. Über wenig befahrene und landschaftlich sehr reizvolle Nebenstrecken geht es wieder nach Itzehoe zurück.

Idealer Ausgangsort ist der Start der Tour am historischen Rathaus in Itzehoe. Von dort geht es Richtung Norden, rechts am Holstein-Center vorbei den Juliengardeweg entlang. So gelangen Radler nach Ottenbüttel. Kurz vor dem Ende Itzehoes biegt die Route rechts ab und nach kurzer Zeit wieder links, um Ottenbüttel im Süden zu erreichen. In Ottenbüttel geht es nach links, das Dorf wird im Westen verlassen und die A23 überquert.

Weiter geht es über Eversdorf und Kaaks nach Mehlbek, wo sich das Gut Mehlbek befindet, welches heute als Landwirtschaftsbetrieb genutzt wird. In der Gemeinde lohnt sich ein kurzer Abstecher zur Muldsberger Grube, ein See, der durch den Tonabbau entstanden ist. Von Mehlbek aus wird weiter geradelt in nordöstliche Richtung über die A23 hinweg und in einem Bogen nach Kaisborstel. Dort biegt man in den Staatsforst Barlohe ab, um nach Drage zu gelangen. Dort angekommen, geht es weiter nach Süden bis nach Hohenaspe.

Sehenswert ist hier die Kirche mit ihrem separat stehenden Glockenstuhl. Anschließend geht es wieder aus dem Ort südwärts. Auf diesem Anschnitt gelangen Radler auf ruhigen Feldwegen und entlang von Wäldern zurück nach Itzehoe, wo sie den Abend in einem der Restaurants ausklingen lassen können.