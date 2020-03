Streife stoppt Betrunkenen : Radler mit 1,98 Promille in Brunsbüttel unterwegs

Er hatte kein Licht am Rad, deshalb stoppte die Polizei einen 40-Jährigen in Brunsbüttel – und bemerkte, dass er betrunken war.

31. März 2020, 14:26 Uhr

Brunsbüttel | Nachdem ein Radfahrer am Montagabend mit beinahe zwei Promille auf dem Fahrrad in Brunsbüttel unterwegs gewesen ist, musste er sich der Entnahme einer Blutprobe stellen. Um 21.45 Uhr überprüfte eine Streife in der Röntgenstraße einen Heider auf einem Fahrrad, weil der Mann ohne Beleuchtung unterwegs gewesen ist. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der 40-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,98 Promille, worauf die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten. Die Maßnahme führte ein Arzt auf dem Brunsbütteler Revier durch. Im Anschluss durfte der Beschuldigte seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Die Polizisten fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.