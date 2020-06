Kollision am Sonntag : Radler (15) an Itzehoer Kreisverkehr verletzt – Verursacherin fährt davon

Es schien, als lasse sie ihn vor. Dann rammt eine Autofahrerin an der Itzehoer Lindenstraße doch einen 15-jährigen Radler.

16. Juni 2020, 10:08 Uhr

Itzehoe | Wo ist die Unfallfahrerin? Nach einer Kollision am Sonntagabend, bei der ein 15-Jähriger leicht verletzt wurde, bittet die Polizei um Mithilfe.

Der Junge war nach den bisherigen Erkenntnissen, wie es in der Polizeimeldung heißt, um 19.30 Uhr mit dem Fahrrad auf der Blomestraße in Richtung der Lindenstraße unterwegs. An dem Kreisverkehr an der Shell-Tankstelle wollte er die Straßenseite wechseln. Den ersten Übergang überquerte er und stoppte dann auf der Verkehrsinsel, als von rechts aus der Lindenstraße ein Hyundai kam, um in den Kreisverkehr einzufahren. Die Fahrerin stoppte ihr Auto und signalisierte dem Radler, dass er weiterfahren könne. Doch als der 15-Jährige losfuhr, startete das Auto ebenfalls, und es kam zum Unfall.

„Die Fahrzeugführerin hielt ihren Hyundai nur kurz an und setzte ihren Weg anschließend in Richtung der Bundesstraße 5 fort, ohne sich um den leicht verletzten Zweiradfahrer zu kümmern“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Nach Angaben des Jungen habe es sich bei dem Hyundai um das Modell i20 in Weiß mit Itzehoer Kennzeichen gehandelt. Die Fahrerin soll 50 bis 70 Jahre alt gewesen sein mit grauen, schulterlangen Haaren. Sie wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden.



>Hinweise: 04821/6020.