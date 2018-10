Feuer in Sankt Margarethen : Radlader geht in Flammen auf

Die Brandursache war wahrscheinlich ein technischer Defekt.

von Volker Mehmel

02. Oktober 2018, 12:33 Uhr

Alarm für die Feuerwehren in St. Margarethen, Brokdorf und Wilster: Am Ortseingang von St. Margarethen war am Dienstagmorgen ein Radlader in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte Qualm bemerkt und sein Gefährt noch an den Straßenrand gesteuert. Die Helfer erstickten die lodernden Flammen mit Löschschaum. Brandursache aus aller Wahrscheinlichkeit nach ein technischer Defekt.