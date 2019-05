Unfall in Itzehoe : Radfahrerin von Auto erfasst und verletzt

Eine Autofahrerin übersieht beim Abbiegen die vorfahrtberechtige Radlerin.

von Delf Gravert

01. Mai 2019, 16:12 Uhr

Itzehoe | Beim Abbiegen auf das Gelände einer Tankstelle an der Edendorfer Straße übersah eine

62-jährige Autofahrerin aus Itzehoe am Dienstagvormittag gegen 11 Uhr eine vorfahrtberechtigte Radfahrerin. Wie die Polizei mitteilt, stürzte die 65-Jährige durch den Zusammenprall und kam verletzt ins Krankenhaus. Am Fahrrad der Itzehoerin entstand ein Sachschaden von 500 Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt. An ihrem PKW entstanden 1500 Euro Schaden.

