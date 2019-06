Brunnenstraße in Itzehoe : Radfahrer flüchtet nach Unfall

Ein Radler kollidiert mit einem Auto und fährt einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

von Andreas Olbertz

25. Juni 2019, 12:19 Uhr

Itzehoe | Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, ist es bereits am Montag zu einem Unfall mit Flucht gekommen. Gegen 13 Uhr fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Nissan vom Parkdeck des Holstein-Centers nach links in die Brunnenstraße und kollidierte mit einem Radfahrer, der auf dem Fahrradschutzstreifen die Brunnenstraße herunter kam. Für den Radfahrer soll die Ampel rot gezeigt haben. Polizeisprecherin Maike Pickert: „Der Biker entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden an dem Nissan wird auf mindestens 1000 Euro beziffert.“

Laut Aussage der Geschädigten soll es sich bei dem Radfahrer um einen etwa 50 Jahre alten Mann mit mittellangen, blonden Haaren gehandelt haben. Er sei circa 1,80 Meter groß und schlank, bekleidet mit einer hellen Hose und einem bunten, gestreiften Hemd. Bei dem Fahrrad soll es sich um ein Herrenrad gehandelt haben.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04821 / 60 20 bei der Polizei zu melden.

