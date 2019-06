Siegerehrung in Glückstadt : Radeln für gutes Klima – Glückstädter Team gewinnt

In Glückstadt wurden die Sieger der kreisweiten Stadtradel-Aktion ausgezeichnet.

14. Juni 2019, 18:21 Uhr

Glückstadt | 691 Teilnehmer beteiligten sich an der kreisweiten Aktion Stadtradeln, die in diesem Jahr zum dritten Mal in Folge stattfand. 35 Teams fuhren vom 5. bis 25. Mai insgesamt 104.425 Fahrradkilometer. „So konnten sie 14,8 Tonnen CO2 vermeiden“, sagte Vanessa Klamka, Projektmanagerin Radfahren in Glückstadt, gestern bei der Siegerehrung auf dem Glückstädter Marktplatz. Das war eine deutliche Steigerung zum vergangenen Jahr, als mit 94.500 geradelten Kilometern 13,4 Tonnen CO2 vermieden wurden.

Die ersten drei Plätze in der Kategorie „Kommune Kreis Steinburg“ belegten die Teams Glückstadt (21.902 Kilometer, 3110 Kilogramm CO2 Vermeidung), Detlefsengymnasium (13.666 Kilometer, 1.940 Kilogramm CO2 Vermeidung) und Klinikum Itzehoe (6.934 Kilometer, 985 Kilogramm CO2 Vermeidung). Auf der Marktplatzbühne verteilten Kreispräsident Peter Labendowicz und Sandra Ludwigh, Energie- und Klimaschutzbeauftragte des Kreises Steinburg, die Urkunden an die die erfolgreichen Radler.

Bei dem Wettbewerb ging es darum, das Radfahren zu fördern – in Verbindung für mehr Klimaschutz und Lebensqualität. In 21 Tage sollten so viele Kilometer wie möglich geradelt werden. Klamka: „Ziel der Kampagne des Klima-Bündnisses ist es, dass möglichst viele Menschen langfristig auf das Rad umsteigen.“

Die Aktion hat Sandra Ludwigh ins Leben gerufen. Sie freute sich über die große Resonanz. Peter Labendowiz bedankte sich dafür bei ihr und ihren Mitstreitern Sven Erik Gondlach, Elena Marwedel und Heinz-Jürgen Heidemann (alle Kellinghusen), Vanessa Klamka sowie für die Unterstützung der Kampagne in Itzehoe bei Christian Horst. Ein weiterer Dank ging an die Sponsoren, die Aktion unterstützt haben.