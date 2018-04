Anmeldungen noch möglich / Kreisweite Auftaktveranstaltung am 3. Mai in Hohenlockstedt

von Christine Reimers

30. April 2018, 04:45 Uhr

Tue Gutes und habe Spaß dabei: Dazu lädt die Aktion „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ ein, an der sich auch der Kreis Steinburg beteiligt. Das Prinzip ist einfach: Die Teilnehmer fahren Rad und sammeln in der Zeit vom 5. bis 25. Mai ihre gefahrenen Kilometer.

Mit dabei sind bisher 21 Teams und 538 Teilnehmer jeglichen Alters aus dem Kreisgebiet. Kurz entschlossen mache zum Beispiel das Glückstädter Detlefsengymnasiums mit, das Sophie-Scholl-Gymnasium aus Itzehoe habe sich schon zuvor angemeldet, sagt Initiatorin Sandra Ludwigh, Klimaschutzbeauftragte des Kreises. Mit dabei sind unter anderem auch Radfahrer des Zementwerks Holcim aus Lägerdorf, und Mitarbeiter von Pohl Boskamp aus Hohenlockstedt. Auch die Stadtwerke Steinburg und Verwaltungen wie Glückstadt und Itzehoe beteiligen sich. Anmeldungen sind noch möglich.

Während Städte wie Kellinghusen schon seit Jahren dabei sind, beteiligte sich der Kreis im vergangenen Jahr erstmalig an der Aktion Stadtradeln. Damals fuhren 26 Teams insgesamt 67 652 Kilometer. Sandra Ludwigh: „Es geht um den Spaß am Fahrradfahren, um tolle Preise und natürlich in erster Linie um einen Beitrag zum Umweltschutz. Mitmachen können Vereine, Unternehmen und andere Institutionen, Kommunalpolitiker, Schulklassen und selbstverständlich Privatpersonen – alle, die im Kreis Steinburg wohnen, arbeiten, zur Schule gehen oder in einem Verein aktiv sind.“ Sie können eigene Teams anmelden oder sich einem Team anschließen. „Teamlos“ radeln gehe nicht, denn Klimaschutz und Radförderung seien Teamarbeit. „Aber schon zwei Personen sind ein Team.“ Schirmherr ist Kreispräsident Peter Labendowicz. „Hier wird CO2 eingespart. Im vergangenen Jahr waren es 9,6 Tonnen“, sagt der Kreispräsident.

Begleitet wird die Aktion von Agathe Wichmann und Kora Fehlbier. Beide sind im Bundesfreiwilligen-Dienst bei der Stiftung Klimawald tätig. Sie betreuen die Teilnahme der Schulen. Ihr Büro haben sie im Sophie-Scholl-Gymnasium in Itzehoe.

Alle Steinburger Schulen können in der Sonderkategorie „Klimawald-Schule“ teilnehmen. Die drei Schulen, die am meisten Kilometer je Teilnehmer sammeln, gewinnen einen Sonderpreis. Diesen können sie verwenden für Umwelt- und Klimaschutz in ihrer Schule. Die Preisgelder in Höhe von 50, 100 und 200 Euro vergibt die Stiftung Klimawald. „Ich hoffe, dass sich ganz viele Schulteams beteiligen werden“, sagt Sandra Ludwigh. Und sie regt an, nicht nur täglich mit dem Rad zur Schule oder zur Arbeit zu fahren, sondern auch gemeinsame Radtouren zu unternehmen.

Die Auftaktveranstaltung ist am Donnerstag, 3. Mai, um 15 Uhr an der Wilhelm-Käber-Schule in Hohenlockstedt, Birkenallee 9. Die Schule wurde im Oktober vergangenen Jahres zur zweiten Klimawald-Schule Deutschlands gewidmet. Ab 16.15 Uhr wird es eine kleine Fahrradtour mit dem ADFC durch den Ort geben, die an der Schule starten und enden wird.





> Anmelden zum Steinburger Stadtradeln: registrieren unter www.stadtradeln.de/registrieren/ Bundesland: Schleswig-Holstein Kommune: Kreis Steinburg. Spielregeln unter: www.stadtradeln.de/spielregeln.