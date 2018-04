Stadt lobt Preise für die drei aktivsten Gruppen aus

von shz.de

20. April 2018, 07:59 Uhr

Stück für Stück möchte sich Glückstadt in den kommenden Jahren als Radreise-Region positionieren. Was liegt da näher, als sich an einem Projekt zu beteiligen, das sich schon bewährt hat? Genau das sagten sich auch die Verantwortlichen im Rathaus – und beschlossen, dass die Elbestadt 2018 zum ersten Mal beim „Stadtradeln“, einer Kampagne des Klima-Bündnisses, mitmachen wird.

Unter dem Motto „Radeln für ein gutes Klima“ geht es vom 5. bis 25. Mai darum, möglichst viele Kilometer auf dem Rad zusammen zu bekommen. Und zwar gemeinsam. Als „Team Glückstadt“ wollen die Fahrradfreunde ins Rennen gehen. Die Position des Teamleaders übernimmt Vanessa Klamka, sie ist Projektmanagerin Radtourismus in Glückstadt.

Mitmachen beim Stadtradeln können alle Glückstädter. Das Projekt läuft unter dem Motto „Der Wettbewerb für Radförderung, Klimaschutz und Lebensqualität“ und soll primär Menschen dazu animieren, mehr aufs Rad zu steigen und weniger das Auto zu nutzen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Teilnehmer allein Kilometer sammeln oder in Gruppen unterwegs sind. Zu gewinnen gibt es auch etwas: Die drei Teams mit den meisten geradelten Kilometern erhalten Preise der Sponsoren des Stadtradelns.

„Als Stadt, die auf Rad-Tourismus setzt, passt das Projekt prima zu uns“, betont Glückstadts Bürgermeisterin Manja Biel. Für den Kreis Steinburg ist es die zweite Teilnahme nach 2017. Vor einem Jahr gingen 26 Teams an den Start – nun also erstmals auch Radler der Elbestadt. „Bei unserer Premiere zählt noch der olympische Gedanke“, betont Biel, dass das Dabeisein wichtiger ist als die bloße Kilometerleistung. Die gefahrenen Strecken – von der Ausflugstour bis zum Ansteuern des Arbeitsplatzes – können per App oder auf der Homepage www.stadtradeln“ angegeben werden. Auf der Internetseite sind auch die genauen Regeln zu finden.

Wichtig ist letztlich nur, dass die Kilometer während des Zeitraums vom 5. bis 25. Mai zusammengekommen sind. 21 Tage also, die die Anreize des Radfahrens in den Vordergrund rücken soll: Aktiv etwas für den Körper tun, und dabei auch noch umweltverträglich unterwegs sein. Mitmachen können übrigens neben allen Glückstädter Bürgern auch Schulen und alle Personen, die in der Elbestadt arbeiten oder einem heimischen Verein angehören.

„Die Idee, beim Stadtradeln mitzumachen, ist längerfristig angelegt“, versichert Vanessa Klamka. Auch in den kommenden Jahren werde sich Glückstadt an dem Projekt beteiligen. Genauso sieht es – mit Blick auf das geplante Radverkehrskonzept der Stadt – Bürgermeisterin Biel. Das Konzept wird übrigens auch während der nächsten Bauausschuss-Sitzung am Dienstag, 24. April, im Thema sein. Getagt wird ab 19 Uhr im Saal des Rathauses.