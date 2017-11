Itzehoe : Quo vadis Wenzel-Hablik-Museum?

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

Als Bundestagspräsident Norbert Lammert im Frühjahr Itzehoe besuchte, erhielt er im historischen Ständesaal von den Honoratioren der Stadt ganz selbstverständlich einen Wenzel-Hablik-Kalender und ein Buch über den Itzehoer Künstler (1881-1934) als Gastgeschenk. Was auch sonst in einer mit Alleinstellungsmerkmalen nicht gerade reich gesegneten Stadt, ist man geneigt zu fragen. Überregional verschafft Hablik Itzehoe Aufmerksamkeit – nicht zuletzt durch die große laufende Ausstellung im Berliner Martin-Gropius-Bau (wir berichteten) und den Verleih von Hablik-Gemälden an renommierte Museen weltweit. In der Stadt selbst wird der Künstler dagegen teilweise kaum wahrgenommen, wie sich in der Sitzung des Ausschusses für städtisches Leben, immerhin der für Kultur zuständige Fachausschuss der Ratsversammlung, am Dienstagabend zeigte: Ein Ausschussmitglied bekannte, er sei noch nie im Hablik-Museum gewesen und ein anderer berichtete, er habe das Haus erst bei Google suchen müssen, um zu wissen, wo es ist.

Das Ziel, diese eklatante Schieflage zwischen Innen- und Außenwahrnehmung abzubauen und die Strahlkraft des Museums besser mit anderen Bereichen der Stadt zu vernetzen, ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern des Museums, dessen Stiftung und den Fraktionen der Ratsversammlung. Welche Ideen für die kommenden Jahre entwickelt wurden, erläuterte Museumsleiterin Katrin Maibaum im Ausschuss.

Herausgekommen ist eine „To-Do-Wunschliste“, die auf zwei Feldern Handlungsbedarf aufzeigt: Zum einen bei der öffentlichen Wahrnehmung, zum anderen bei der „Ertüchtigung“ des Museumsgebäudes am Marktplatz. Dazu gibt es Anregungen, wie eine intensivere Zusammenarbeit mit dem Stadtmanagement und eine größere Präsenz des Museums auf der Internetseite der Stadt sowie eine bessere Sichtbarkeit im Stadtbild, etwa durch mehr Wegweiser für Fußgänger und Autofahrer, umgesetzt werden könnten. Durch die Ausstellung in Berlin würden sich weitere Kooperationen abzeichnen, berichtete Maibaum. Es sei wichtig, dass Besucher, die dadurch nach Itzehoe gelockt werden, das Museum auch finden. „Wir möchten diesen Schwung mit Ihnen gemeinsam nutzen und weiterentwickeln“, sagte Maibaum zu den Politikern.

Beim stadteigenen Museumsgebäude gebe es vor allem im Bereich der Barrierefreiheit viel zu tun. Das Museum brauche unter anderem einen behindertengerechten Zugang und entsprechendes auch für die Toilette, so Maibaum. Zudem sei die Haustechnik des zuletzt vor über zehn Jahren renovierten Hauses nicht mehr auf dem neuesten Stand und könnte auch zu arbeitsrechtlichen Problemen führen.

„Wir haben mit dem Hablik-Museum einen Schatz, der in diesem Jahr durch Berlin noch einmal auf ein neues Niveau gehoben wurde“, sagte Ausschussvorsitzende Eva Gruitrooy (Grüne). „Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir ihn pflegen.“ Auf Gruitrooys Vorschlag beschloss der Ausschuss, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die nun aus der Wunschliste einen konkreten Fahrplan erarbeiten soll. Damit wollen die Kulturpolitiker ausdrücklich vor der Kommunalwahl im Mai beginnen, um nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Denn bis zum Haushalt 2019 sollte entschieden sein, wie es mit dem Museum weitergehen soll. Alle bisherigen Planungen laufen nur bis zu diesem Termin.

Für 2018 wurde bereits die Unterstützung der Stadt von bisher 55 000 auf 75 000 Euro erhöht. Ein wichtiger Schritt, denn so könne die frühere Volontärin des Museums, Katharina Gräber, weiter als zweite Wissenschaftlerin neben Katrin Maibaum beschäftigt werden. „Frau Gräber ist inzwischen eine echte Hablik-Expertin, und wir müssten ohne sie große Abstriche beispielsweise bei der Museumspädagogik machen“, sagte Katrin Maibaum. Für ihr Haus wäre dies ein deutlicher Rückschritt. Der Aufstockung muss nun die Ratsversammlung in ihrer Sitzung am 15. Dezember noch zustimmen.