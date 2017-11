Krempdorf : Qualität der Äpfel ist gut

vergrößern 1 von 1 Foto: Wittmaack 1 von 1

Nass ist es. Typisch norddeutscher Nieselregen frisst sich durch Jacke und Hose. „Lassen Sie uns in die Verkaufshalle gehen. Auf den Feldern ist es zu matschig“, sagt Henning Harms. Der Obstbauer ist Herr über rund 40 000 Apfelbäume und fasst das Jahr in einem Satz zusammen: „2017 war geprägt durch ein kaltes Frühjahr, schlechtes Erntewetter und geringen Ertrag.“ Immerhin: „Die Qualität der Äpfel ist gut.“

Los ging das Obstjahr für den Landwirt aus Krempdorf mit Frost. Mit viel zu spätem Frost, um genau zu sein. Noch Ende April musste Harms seine Bäume vor Minustemperaturen schützen. Auf eine Art und Weise, die viele Laien überraschen dürfte. Um irreparable Frostschäden zu verhindern, ließ Harms in den späten Frostnächten Wasser auf die Apfelbäume regnen. 35 000 Liter pro Hektar und Stunde. Das kühle Nass schützte die Bäume vor dem Frost. Klingt unlogisch, ist aber simple Physik und hat etwas mit der Änderung des Aggregatzustandes zu tun.

Für den Krempdorfer waren es durchwachte Nächte. Klar war schon im April: Trotz aller Gegenmaßnahmen würden die Minustemperaturen für Ausfälle sorgen. „Wie hoch die ausfallen, kann ich noch nicht abschätzen“, sagte Harms damals. Inzwischen lässt sich das Minus beziffern. „Wir haben weniger als die Hälfte des Vorjahres geerntet“, verrät Harms. Ein gewaltiges Minus also. Nur etwa 260 Tonnen Äpfel wanderten dieses Jahr in die Körbe zum Verkauf.

„2018 wird es hoffentlich wieder besser“, fast Harms seine Wünsche für die nähre Zukunft zusammen. Um zu seinen Apfelbäumen zu gelangen, muss vom Hof aus erst einmal die Bahnlinie Hamburg-Westerland passiert werden. Dahinter erstrecken sich unzählige Baumreihen. Einige trugen trotz des mäßigen Wetters überraschend viele Äpfel, andere so gut wie gar keine. Doch nicht nur das Obst selbst litt unter der Nässe der vergangenen Monate. „Auch die Böden haben gelitten – und die Motivation unserer Pflücker“, so Harms.

Wenn alles schief läuft, könnte es in den kommenden Wochen noch schlimmer kommen. „Das Fäulnisrisiko ist hoch“, sagt der Obstbauer. Die Bäume könnten „weggammeln“, wenn das feuchte Wetter anhält. Doch mit etwas Glück geht alles gut. Arbeit gibt es in den kommenden Monaten auch so genug. Der Winterschnitt steht an. Im Dezember soll es losgehen. 40 000 Bäume wollen allesamt per Hand fachgerecht gestutzt werden. Und es rückten keine Helferbrigaden an. Gerade einmal ein Mann wird Henning Harms bei der Arbeit unterstützen. Bis Winterende muss alles erledigt sein.

Was sonst noch ansteht in den kommenden Wochen und Monaten? „Altanlagen roden und neue Bäume pflanzen.“ Etwa 20 Jahre wird ein durchschnittlicher Apfelbaum alt. Bei einer Fläche von insgesamt 17 Hektar muss ein knapper Hektar jedes Jahr aufgeforstet werden. Aktuell stehen jedoch Verkauf und Lagerung im Vordergrund. Hennings Mutter Dörte Harms hilft nach wie vor mit, die Äpfel zu verkaufen.

Bei einem bis zwei Grad bleibt das Obst am längsten frisch. „Und bei einem Prozent Sauerstoff“, ergänzt Harms. Fünf Hauptsorten werden auf seinem Hof angebaut. Sie machen rund 90 Prozent der Gesamtmenge aus. Hinzu kommen sieben weitere Sorten. Quasi als Ergänzung für die Direktvermarkung. Denn auf dem Hof können Kunden Mittwochnachmittag und Sonnabendvormittag Äpfel und Saft vor Ort kaufen. Der überwiegende Teil der Äpfel aus Krempdorf geht in eine Erzeugergemeinschaft mit Sitz im Alten Land.