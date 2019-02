Quadfahrer in Hohenlockstedt und Lägerdorf : Quadfahrer erfolgreich im ganzen Land unterwegs

Die Jugendgruppengemeinschaft MSC Lägerdorf und MSC Lola fährt seit Jahren bei landesweiten Meisterschaften mit.

von Ludger Hinz

03. Februar 2019, 11:24 Uhr

Auszeichnung für Quadfahrer: Die Jugendgruppengemeinschaft MSC Lägerdorf und MSC Lola fährt seit Jahren bei landesweiten Meisterschaften mit – und das mit einigem Erfolg. Die Fahrer wurden jetzt bei der Hauptversammlung des Vereins in Ridders für ihre Leistungen ausgezeichnet.

Die Jugendgruppe besteht derzeit aus 26 Mitgliedern. In den Klassen 1 bis 4 sind es 13 jugendliche Fahrer, in der Klasse 5 mit Erwachsenen waren es acht Fahrer – und die Piloten aus Hohenlockstedt räumten wieder einiges ab: Sie belegten in drei unterschiedlichen Klassen bei der „ADAC-Meisterschaft Schleswig-Holstein 2018“ drei erste Ränge und einen zweiten Platz. Dazu wurden sie von den Trainern Tobias Böttger, Steffen Köpke und Mats Stahmer angeleitet.

Über das Jahr verteilt nahmen die Fahrer auch wieder an zahlreichen Veranstaltungen außerhalb der Rennen in ganz Schleswig-Holstein teil. Im Januar wurden sie bereits beim „Abend des Motorsports“ in der Thormannhalle in Büdelsdorf für ihre Leistungen geehrt. Ausgezeichnet wurden dort Jugendliche und Erwachsene in allen Klassen im „Parallel-Quad-Race“, einer Rennart, bei der jeweils zwei Fahrer auf einem Parcours parallel gegeneinander antreten. „Im Laufe des Jahres haben unsere Mitglieder an elf Parallel-Quad-Races zur ADAC-Meisterschaft teilgenommen“, so Werner Fendrich. Die Jugendgruppe war darüber hinaus bei zwölf Trainingsveranstaltungen in Puls und Itzehoe dabei.

Die Familie Henkensiefken stellt ihr Trainingsgelände an der B 77 zur Verfügung, Kurt Holling bereits seit 38 Jahren seine Kiesgrube in Puls.

Der Vorsitzende Werner Fendrich lobte die Kameradschaft unter den Jugendlichen der Gemeinschaft. „Es haben sich bereits einige Freundschaften entwickelt.“ Er erwarte in dieser Saison weitere sportliche Erfolge, die aber ohne das große Engagement der beteiligten Familien nicht möglich wären.



>Ergebnisse: Meisterschaft ADAC Schleswig-Holstein 2018: Klasse 2: Keenu Alsen, 1. Platz; Klasse 2: Merlin-Joel Jäger, 2. Platz; Klasse 3: Marlon Mohrdieck: 1. Platz; Klasse 5: Jens-Uwe Meyn, 1. Platz; Clubmeisterschaft „Parallel Quad Race“, Klassen 1 bis 4: 1. Keenu Alsen (Klasse 2, 8239 Punkte); 2. Marlon Mohrdieck (Klasse 3, 8137); 3. Joel-Merlin Jäger (Klasse 2, 8038); Klasse 5: 1. Jens-Uwe Meyn (7530), 2. Andreas Alsen (3315), 3. Martin Jaschik (2691).