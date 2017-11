Weihnachtsmarkt in Glückstadt : Punsch, Musik und gute Stimmung

vergrößern 1 von 2 Foto: Jörgens 1 von 2

von Christine Reimers

erstellt am 25.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Er ist klein, beschaulich aber immer gut besucht: Der Weihnachtsmarkt auf dem historischen Marktplatz. Diesmal findet er eine Woche vor Weihnachten statt – von Freitag bis Sonntag, 15. bis 17. Dezember. Die Organisation haben Tourismus-Chefin Sandra Kirbis und ihr Team.

Auch diesmal wird nicht nur Flair geboten, sondern auch Musik und mehr. In weihnachtlich geschmückten Holzhütten können die Besucher Ideen für den Gabentisch bekommen: Es gibt unter anderem Adventsgestecke, Weihnachtssterne, Schmuck und Schokoladenpräsente. Geboten werden auch Kultur und Punsch: Auf dem Glückstädter Weihnachtsmarkt kann gestöbert, geklönt, getrunken und gegessen werden.

Mit dabei sind auch wieder die Round Tabler, die für einen guten Zweck ihre Getränke verkaufen. Das Team vom „Strandgut“ verkauft Suppe, die evangelische Kirchengemeinde Kartoffelpuffer und die Pfadfinder am Sonnabend Stockbrot. Die Soroptimistinnen verkaufen traditionell – auch für den guten Zweck – Apfelpunschbowle. Der heimelige Weihnachtsmarkt ist zu einem Treffpunkt für Klein und Groß geworden. Die Kinder haben ihren Spaß auf dem Kinderkarussell und beim Angelspiel der Soroptimistinnen, die Erwachsenen können derweil einen Punsch genießen. Oder sie kommen zur Bühne, wo an allen Tagen Musik zu hören ist. Die musikalische Einstimmung übernimmt am Freitagnachmittag, 15. Dezember, die „Blaue Stunde“. Mit weihnachtlichem Jazz und Soul nehmen die Musiker die Zuhörer mit auf eine ganz besondere musikalische Reise.

Am Sonnabend spielen die Mitglieder des Oelixdorfer Musikzugs ab 14 Uhr ein buntes Programm vom Weihnachtslied bis zum Popsong. Dirigent Thies Möller und seine Leute werden für beste Unterhaltung und gute Laune sorgen. Eine Stunde später um 15 Uhr gibt es das traditionelle Ständchen, das alle Besucher mitsingen sollen. Es ist eine Idee von Sandra Kirbis, die auch vor den Geschäften stattfindet. Um 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann und hält Sprechstunde. Zudem liest er eine Geschichte vor.

Rockig wird es an dem Sonnabend ab 18 Uhr auf der Bühne mit Ute Ullrich. Die Sängerin mit ihrer rauchigen Stimme bietet einen Mix aus weihnachtlichen und modernen Songs. Am Sonntag, 17. Dezember, – es ist der dritte Advent – kommt Zauberclown Salvatore. Und das gleich drei Mal: um 13, 14 und 15 Uhr freut er sich auf viele Kinder, die ihm helfen, Kekse zu zaubern. Erwachsene dürfen auch mitmachen.

Um 16 Uhr gibt es ein Blechbläserkonzert. Es spielt der Glückstädter Posaunenchor. „Die Musiker sorgen mit stimmungsvoller Bläsermusik bei ihren Zuhörern für Gänsehaut und Weihnachts-Feeling pur“, sagt Kirbis. „Das ist eine feste Institution auf dem Weihnachtsmarkt!“ Er öffnet am Freitag von 14 bis 19 Uhr, Sonnabend 11 bis 21 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr.

Zudem gibt es weitere Aktionen, wie der Auftritt der „Molenkieker“ in der Stadtkirche am Freitag, 15. Dezember, um 19.30 Uhr. Ein Weihnachtskonzert gibt das Wewelsflether Blasorchester zudem am Sonnabend, 16. Dezember, um 18 Uhr in der Stadtkirche. Und am Sonnabend und Sonntag findet auch der Bücherflohmarkt der Soroptimistinnen im Gemeindehaus statt – jeweils von 11 bis 17 Uhr.