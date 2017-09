Gute Auftragslage : Pumpenbauer Sihi wächst

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Der Name ist neu. Pläne aus dem Frühjahr, die das Personal und Investitionen betrafen, sind verworfen. Es gibt positive und negative Signale vom Pumpenbauer Sihi aus der Lindenstraße. Mittelfristig seien die Perspektiven aber sehr gut, sagt Frank-Ulrich Szittke, einer der vier Geschäftsführer. „Wir haben momentan einen sehr positiven Auftragseingang.“

40 Arbeitsplätze sollten vom Hamburger Standort nach Itzehoe verlagert werden, an der Lindenstraße aber auch 30 Jobs wegfallen. Um die Produktion zu erweitern, war eine Investition in Höhe von neun Millionen Euro vorgesehen – so die Planungen vor einem guten halben Jahr. Doch die Mitarbeiter in Hamburg hätten erfolgreich um ihre dortigen Jobs gekämpft, sagt Szittke. Die Umstrukturierung wurde nicht umgesetzt: „Damit war unser Plan obsolet.“ Er betont aber noch einmal: „Unter dem Strich wären in Itzehoe mehr Arbeitsplätze geschaffen worden als weggefallen.“

Der Hamburger Standort mit seinen 180 Mitarbeitern werde jetzt „ganz schlank“ nur für Produktion aufgestellt, bei der Verwaltung sollen Synergien mit Itzehoe genutzt werden. Teil des Sanierungskonzeptes ist daher die gerade vollzogene Verschmelzung der Gesellschaften zur Flowserve Sihi Germany GmbH.

Dass es nicht zum Personalabbau in Itzehoe kam, freut Peter Schuldt, den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzenden. In Tönning (60) und Itzehoe arbeiten insgesamt 600 Menschen für Sihi. Doch es gebe auch ein weinendes Auge: „Negativ ist die fehlende Investitionsbereitschaft eines amerikanischen Unternehmens in einen deutschen Standort.“ Das kenne man von Sterling Sihi noch anders.

Es wäre ein Bekenntnis zum Standort gewesen, sagt Szittke, „aber das ist jetzt nicht aufgehoben“. Vom Konzern gebe es klare Wachstumsziele, und im amerikanischen Markt helfe das Vertriebsnetz von Flowserve: „Gerade der Auftragseingang aus den Vereinigten Staaten ist sehr hoch momentan.“ In Itzehoe gehe es zwar in kleineren Schritten voran, aber die Aussichten sind nach Aussage des Geschäftsführers sehr gut: „Wir werden sicher in den nächsten Jahren um fünf bis zehn Prozent pro Jahr wachsen.“ Es werde auch über Einstellungen geredet, sagt Betriebsrat Schuldt, leider eher befristet oder als Leiharbeit.

Erfreulich auch für ihn: Nach einer Pause im vergangenen Jahr wurden wieder Auszubildende eingestellt, fünf an der Zahl als Mechatroniker und Zerspanungsmechaniker. Langfristig würden jedes Jahr neue Fachkräfte, vor allem Mechatroniker, gebraucht, sagt Szittke. „Wir sind schon wieder auf der Suche für das nächste Jahr.“ Deshalb findet in der Ausbildungswerkstatt am Sonnabend ein „Tag der Ausbildung“ statt.



Termin: Sonnabend, 30. September, 9 bis 14 Uhr, Lindenstraße 170.