Musikalische Wilstermarsch : Publikum will Volkslieder hören

von Ludger Hinz

erstellt am 18.Sep.2017 | 05:00 Uhr

Übungsabend im „Dolling Huus“ bei der Liedertafel St. Margarethen: Heinz Wessel aus Wewelsfleth, Chorleiter seit 42 Jahren, hat an seinem Keyboard Platz genommen. Vor ihm an mehreren Tischen sitzen die insgesamt etwa 20 Sänger, je nach Stimmlage geordnet: links die hohen Tenor-Stimmen, in der Mitte die mittleren Bariton- und rechts die tiefen Bass-Stimmen. „Wir singen vielstimmig mit erstem und zweitem Tenor und erstem und zweitem Bass“, schildert er, der selber den ersten Tenor gibt. „Da geht es manchmal ganz hoch.“

In ihrem Repertoire befindet sich sowohl altes wie auch neueres Liedgut. „Wir haben auch Schlager im Programm, aber die kommen gar nicht so gut an“, ist Heinz Wessel erstaunt. „Da unser Publikum überwiegend aus der älteren Generation besteht, will es lieber Volkslieder hören“, hat er festgestellt. „Es hängen nämlich viele Erinnerungen damit zusammen. Dem entsprechen wir gerne.“

Heinz Wessel hat die Fäden seit 1975 in der Hand. Er leitet auch den Kirchenchor St. Margarethen und zudem noch den gemischten Chor in Brokdorf. Aber der Chor hat sich noch ein zweites Standbein geschaffen, denn Mitglied Kurt Schmidt (83) spielt auch Akkordeon. Dazu singen sie dann Shanties. „Die werden auch verstärkt gewünscht, und das geht auch, wenn wir nicht so gut besetzt sind“, sagt der Vorsitzende.

Der Chor hat in seinem Repertoire insgesamt etwa 100 Lieder und übt immer wieder neue ein. Er tritt damit bei Feierlichkeiten jeder Art auf – bei Hochzeiten, Silberhochzeiten, bei Jubiläen, Beerdigungen, hohen Geburtstagen und Taufen, aber auch bei Chorkonzerten, Dorffesten und als Gast bei sonstigen Feierlichkeiten.

Einmal im Jahr – immer Ende Juni – gibt es in St. Margarethen das „Fest der Vereine“ mit Feuerwehr, Liedertafel Sport- und Schützenverein. Da ist die Liedertafel als musikalische Unterhaltung sehr willkommen.

Die Liedertafel ist der einzig übrig gebliebene Chor aus der ehemaligen „Chorgemeinschaft Elbe“, der Chöre aus Brokdorf, Wewelsfleth und Wilster angehörten. Sie haben zu besonderen Anlässen gemeinsam Lieder gesungen. „Das ergab aufgrund der Vielfalt einen ganz besonderen Klangkörper“, schwärmt der Vorsitzende noch heute. Die hat sich aber aufgelöst und die Chöre sich neu mit anderen zusammen geschlossen. „Wir sind die einzigen, die noch übrig geblieben sind.“ Vorsitzender Horst Schneider ist heute realistisch geworden. „Wir sind durch Wegzug oder Tod immer weniger geworden, haben im Augenblick nur noch 18 aktive Sänger. Um den Gesangsbetrieb aufrecht zu erhalten, bräuchten wir aber neue Mitsänger.“ Deshalb startet er einen Aufruf, in der St. Margarethener Liedertafel mitzusingen – „oder herzukommen am Dienstag und mitzumachen!“.

Um auf seine Aktivitäten aufmerksam zu machen, erhält der Chor eine halbe Seite im örtlichen Kirchengemeindebrief.

Horst Schneider (79) ist schon seit 50 Jahren dabei, war zwischenzeitlich 20 Jahre lang Vorsitzender, wofür er auch schon geehrt wurde. Er hat als Polizist 1966 die Polizeistation im Ort übernommen und ist ein Jahr später in die Liedertafel eingetreten. Er kommt aus einer großen Familie mit sechs Kindern, und da gehörte das Singen quasi zum guten Ton. „Wir hatten kein Fernsehen und kein Radio. Da haben wir abends zusammen gesessen und selbst gesungen – von den alten Volksliedern ist mir keines fremd. Das hat immer Spaß gemacht.“

Am Tisch mit dem zweiten Tenor sitzt Kurt Schmidt (83), auch er war einmal zwei Jahre lang Vorsitzender und ist nun Ehrenmitglied. Seit 1976 ist er regelmäßig dabei. Der Bäcker sang damals den ersten Bass. „Er war mein Freund und hat mich mitgeschleppt, seitdem bin ich hier.“ Gesungen habe er vor allem mit seinem Bruder auf Festlichkeiten. „Wir haben Theater gespielt und Singspiele aufgeführt.“ Beide Eltern spielten Handharmonika, eine Miniausgabe des Akkordeons. „Ich habe mit fünf Jahren mit der Handharmonika auf dem Fußboden gesessen und mir das Spielen selbst beigebracht.“ Er tauschte bei einem Bekannten ein Akkordeon gegen Eier, Butter und Speck ein. „So ging das damals auf dem Lande. Davon habe ich mir erst ein kleines und später ein großes Akkordeon zugelegt.“ Noten könne er nicht lesen. Aber: „Ich muss ein Lied nur drei Mal hören, dann kann ich das.“

Auch Eckart Grulke (59), seit 27 Jahren Pastor in St. Margarethen, singt gern in der Liedertafel mit. „Ich habe auch schon während des Studiums in Hamburg im Kirchenchor gesungen“, erzählt er. In der Liedertafel ist er seit 26 Jahren, hat zunächst den ersten Tenor gesungen, jetzt den ersten Bass, „weil der im Chor verstärkt werden musste.“ Am liebsten mag er die Lieder, die man auch zusammen mit dem Kirchenchor singen kann und die auch in die Kirche passen. „Die haben den schönsten Klang.“

Info: Liedertafel St. Margarethen, Vorsitzender Horst Schneider, 04858/18359; Proben: jeden Dienstag von 20 bis 22 Uhr im „Dolling Huus“, St. Margarethen.