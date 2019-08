Polizeieinsatz in Itzehoe : Prügelei an der Wohnungstür

Fäuste, Schlagstock und Reizgas kamen bei einem Raub in der Heinrich-Wessel-Straße zum Einsatz.

von Andreas Olbertz

18. August 2019, 16:31 Uhr

Itzehoe | In der Nacht zu Sonntag, kurz nach 1 Uhr, wurde die Polizei in die Heinrich-Wessel-Straße gerufen. Ein 28-jähriger Itzehoer hatte dort „Besuch“ von zwei Männern erhalten. Diese drängten ihn in die Wohnung, schlugen mit Fäusten und einem Schlagstock auf ihn ein, auch Reizstoff kam zum Einsatz. Dem Opfer gelang es, in Unterhose zu Nachbarn zu flüchten. Er wurde leicht verletzt. Die Täter entkamen mit der Geldbörse ihres Opfers. Zu den Hintergründen ermittelt die Kripo.