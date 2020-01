Unterhaltsamer Rückblick : Prominenz bei den Wackener Teichgesprächen

Gastgeber Harald Egge hielt einen unterhaltsamen Rückblick auf das vergangene Jahr.

von Kay Müller

12. Januar 2020, 12:43 Uhr

Wacken | Das Motto ist in den vergangenen Jahren immer gleich geblieben: „Ein Januar ohne Wackener Teichgespräche ist zwar vorstellbar, aber wertlos“, sagt Gastgeber Harald Egge als er am Freitag im „Schweinehof“ in Wacken die Prominenz aus Wirtschaft und Politik der Region zur 23. Auflage der Talkrunde begrüßt.

Differenziert wie die Gespräche fällt auch der Jahresrückblick des Itzehoers aus, der seit Jahren dazugehört. Egge lobt die Itzehoer Politiker, die mit dem Erwerb von Gewerbeflächen in der Umgebung der Stadt viel für die Entwicklung getan hätten. Auch die Landesregierung nimmt er ins Visier, wenn er analysiert, dass der Abzug der beiden Problemwölfe das Koalitionsklima verbessert habe.

Doch Egge spart auch nicht mit Kritik – etwa an dem Gerichtsurteil zu den umstrittenen Schmähungen von Renate Künast im Internet. In Anlehnung an die Beschimpfungen, die die Grünen-Politikerin ertragen musste, spricht Egge von einem „Scheiß-Urteil“.

Doch auch die Politprominenz muss sich Kritik gefallen lassen – so etwa Ministerpräsident Daniel Günther. „Seine Aussage zu den alten Männern in der CDU hat mir nicht gefallen – aber da hat er wohl nicht an Hans-Jörn und mich gedacht“, sagt Egge und dreht sich zu dem Mitgastgeber und Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion, Hans-Jörn Arp, um. Allerdings lobt Egge im nächsten Satz dann auch wieder seinen Ministerpräsidenten, der mit der Verleihung des höchsten Ordens des Landes an die Organisatoren des Wacken Open Air, Thomas Jensen und Holger Hübner, genau richtig gelegen habe. Irgendwie passt dazu, dass Egges Ausblick aufs nächste Jahr positiv ausfällt, schließlich sei es im chinesischen Horoskop das Jahr der Metallratte – worauf Jensen nur sagt: „Metal – das ist immer gut.“