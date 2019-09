Itzehoer Windkraft-Genossenschaft : Prokon-Strom für Google in Finnland

Prokon-Genossenschaft entwickelt Windpark und betreibt ihn künftig mit einem Partner in einem Joint Venture.

Avatar_shz von nr

25. September 2019, 17:34 Uhr

Itzehoe | Die Rechenzentren des Internetriesen Google brauchen Strom. Viel Strom. In Finnland wird ein Teil davon künftig von der Prokon-Genossenschaft aus Itzehoe geliefert. Eine entsprechende Vereinbarung über Stromkauf haben Google sowie ein Joint Venture von Prokon und dem französischen Unternehmen Neoen unterzeichnet.

Ein neuer Windpark bei Mutkalampi im Westen Finnlands soll ab 2021 entstehen und ab Ende 2022 angeschlossen werden. Er soll laut Prokon-Mitteilung rund 250 Megawatt (MW) Strom produzieren, 130 MW sind ab 2022 für Googles Einrichtungen vorgesehen. Der Windpark wurde von Prokons Tochtergesellschaft in Finnland geplant und entwickelt, danach wurden 80 Prozent des Windparks an Neoen verkauft. Dies sei der führende unabhängige Produzent von grüner Energie in Frankreich. Es ist das zweite Projekt dieser Art für die Unternehmen. Der erste Windpark in Hedet soll Anfang 2020 die Arbeit aufnehmen und eine Leistung bis 81 MW erzeugen, die dank einer ähnlichen Vereinbarung auch Google abnimmt.

„Ein Projekt von einem Ausmaß auf die Beine zu stellen, das eine Stromkaufvereinbarung mit einem Unternehmen wie Google ermöglicht, ist eine große Leistung für unsere Genossenschaft“, sagt Prokon-Vorstandsmitglied Henning von Stechow. Auf diese Art ein Vorhaben zu realisieren, sei eine echte Alternative zu staatlicher Förderung.

Weitere Projekte sind in Planung, sodass das Geschäft in Finnland bei Prokon ständig wachse. Weiterhin liege der Schwerpunkt in Deutschland, so von Stechow. Die Fortschritte zeigten aber, wie wichtig die Beziehungen zur europäischen Windindustrie seien.