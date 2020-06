26 Wohnungen geplant : Projekt in Glückstadt: Gemeinsam wohnen in „Uns Batardeau“

Firma Ting-Projekte startet Genossenschaftsbau, wenn genügend Interessenten mitmachen.

von Christine Reimers

21. Juni 2020, 16:58 Uhr

Glückstadt | An der Grönlandstraße soll Glückstadts erster Genossenschaftskomplex mit drei Häusern entstehen. „Die Mischung macht es“, sagt Bürgermeisterin Manja Biel zu dem Projekt. Denn geplant ist, dass dort Menschen verschiedensten Alters wohnen können – im Angebot ist auch geförderter Wohnraum. 26 Wohneinheiten sind geplant. Davon werden neun mit staatlichen Geldern unterstützt.

Das Projekt ist mit 6,3 Millionen Euro veranschlagt. Die Einlagen, die die Genossenschaftsmitglieder zahlen müssen, liegen je nach Größe der Wohnung im Bereich von 44.000 bis 112.000 Euro. Mit diesem Geld, erklärt Ferdinand Borchmann-Welle, Geschäftsführer des Unternehmens Ting-Projekte, wird das Stammkapital gebildet, welches die Gesamtfinanzierung garantiert. „Durch die Einlage sichern sich die Mitglieder zusätzlich ein dauerhaftes Nutzungsrecht an einer Wohnung in der Genossenschaft.“

Die Vorleistungen dazu – bis hin zum gültigen Bebauungsplan – hat das Unternehmen Ting-Projekte erbracht. „Wir sind seit 2017 in Gesprächen vor Ort“, sagt Borchmann-Welle. Fertig sein könnten die Gebäude Ende 2021. Doch eine Voraussetzung dafür ist: 75 Prozent derjenigen, die mitmachen wollen, müssen feststehen, denn sie tragen das Projekt finanziell.

Das Grundstück liegt in der Nähe des Teiches Batardeau, und der Bahnsteig in Richtung Hamburg ist nur wenige Schritte entfernt. Ebenso der Edeka-Markt an der Christian-IV.-Straße. Es ist eine sehr zentrale Lage mit der geworben wird.

Der Ting-Geschäftsführer plant ein „Traditionsgebäude in modernem Gewand“, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit spielen beim Bau eine wichtige Rolle. „Mit Satteldach und rotem Vollklinker lehnen sich die dreigeschossigen Hauptbauten an die gewachsene Umgebung im Stadtzentrum von Glückstadt an“, sagt Borchmann-Welle. Und weil es ein Genossenschaftsprojekt werden soll, sind Gemeinschaftsflächen drinnen und draußen im Raumkonzept eingeplant.

Mit einem wirbt das Unternehmen speziell: Die Wohnungen werden barrierefrei sein. Ob Kinderwagen oder Rollator – mit beidem können die Mieter ohne Problem von der Wohnung auf den Balkon fahren.

Stehen die Interessenten fest, organisieren Borchmann-Welle und seine Mitarbeiter Workshops, damit sich die Genossenschaftler kennenlernen. „Ziel ist es, Grundlagen und aktive Impulse für ein gemeinsames, Wohnen förderndes Wirken zu setzen, die Stärken einzelner Mitglieder zu fördern und eine gemeinschaftsfördernde Kommunikationsweise einzuüben.“

Um die Vermarktung kümmern sich Mitarbeiter der Volksbank Raiffeisenbank Immobilien Itzehoe-Norderstedt-Hohenwestedt. „Es gibt einen Riesenbedarf an Wohnungen in Glückstadt“, sagt Jörn Weise. Der Leiter der Immobilienabteilung spricht von einem „großen Interesse“ an dem Projekt. Erste Gespräche mit Interessenten habe er bereits geführt. Das Projekt hat den Namen „Uns Batardeau“.