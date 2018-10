Kernkraftwerk Brokdorf : Problem bei Routineüberprüfung: Pumpe ließ sich nicht einschalten

Ein defekter Hilfsschalter musste daraufhin ausgewechselt werden.

von dpa

01. Oktober 2018, 16:53 Uhr

Brokdorf | Im Atomkraftwerk Brokdorf (Kreis Steinburg) hat sich bei einer Routineprüfung eine Pumpe der Notnachkühlkette nicht einschalten lassen. Ein defekter Hilfsschalter habe den Start der Pumpe verhindert, teilte die Atomaufsicht in Kiel am Montag unter Berufung auf den Betreiber PreussenElektra mit. Der Fehler sei am vergangenen Mittwoch festgestellt worden. Der defekte Schalter wurde ausgewechselt, danach war die Pumpe wieder verfügbar.

Das im Oktober 1986 in Betrieb gegangene Kernkraftwerk ist eines der leistungsstärksten in Deutschland – und eines der letzten, die ab 2021 vom Netz gehen werden. Rund 1,2 Milliarden, rechnet der Betreiber PreussenElektra, wird der Rückbau des Atomkraftwerks kosten. In den 1970er und den 1980er Jahren hatte es es heftige Proteste von Atomkraftgegnern gegen das Kraftwerk an der Elbe gegeben.