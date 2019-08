Detlefsengymnasium Glückstadt : Primanertreffen mit Schiffstour auf der Elbe und Festball in der Schule

Der Traditionsverein hält sein jährliches Treffen ab.

29. August 2019, 17:10 Uhr

Glückstadt | Es ist ein Verein, um den viele die Glückstädter beneiden. Die Primanervereinigung bündelt die Abiturienten des Detlefsengymnasiums über Jahre und Jahrzehnte hinweg unter einem Dach.

Viele Freundschaften sind so entstanden, Kontakte wurden geknüpft, und so manch geschäftliches Miteinander begründet.

Einmal im Jahr laden die Olen Primoner zum Wiedersehen in die Elbestadt ein. Am heutigen Freitag treffen sich die Mitglieder ab 21 Uhr in der Alten Mühle, Am Hafen 54.

Konvent auf dem Schiff

Am Sonnabend geht es von 14 bis 17 Uhr per Schiff rauf auf die Elbe zum sogenannten Konvent. „Abgelegt wird am Außenhafen“, kündigt Norbert Meinert an.

Der langjährige Sprecher der Primanervereinigung rechnet mit vielen Teilnehmern. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Gegen 17.30 Uhr steht dann die traditionelle Rede vor der Schule auf dem Plan. Am Abend folgt ab 21 Uhr mit dem großen Festball der Höhepunkt des Primanertreffens. Gefeiert wird mit Live-Musik im Detlefsengymnasium am Dänenkamp.

1600 Mitglieder

Aktuell gehören der Vereinigung ehemaliger Primaner rund 1600 Detlefsenschüler an. Mitglied kann jeder werden, der in Glückstadt sein Abitur besteht.

Einmal im Jahr erscheint der Primanerbericht mit Beiträgen der Ehemaligen. Dabei sind den Themen keine Grenzen gesetzt. Berichtet wird aus dem eigenen Leben ebenso wie von weltpolitischen Großereignissen.

Schiffs-Charter und Ball-Musik werden von den Beiträgen bezahlt. Studenten und Azubis zahlen zehn Euro, Berufstätige 25 Euro im Jahr.