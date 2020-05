Wegen Abstandsregeln : Premiere am Theater Itzehoe: Landgericht mietet Saal für Roma-Clan-Prozess an

Im Gerichtsgebäude gibt es keinen Saal, der von der Größe her die Einhaltung der Hygieneregeln zulässt.

von Sönke Rother

27. Mai 2020, 16:30 Uhr

Itzehoe | Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Strafprozessordnung zusammenzubringen, erfordert ungewöhnliche Maßnahmen. Um einen Großprozess mit sieben Angeklagten des so genannten Roma-Clans weiterführen zu können, hat das Landgericht von der Stadt Itzehoe das Theater angemietet. An mehreren Tagen im Juni, Juli und August soll die Verhandlung dort fortgesetzt werden. Der erste Sitzungstag wird dort Mittwoch, 3. Juni, um 9.30 Uhr beginnen.

„Auch im größten unserer Säle im Landgericht wäre es nicht möglich gewesen, die Abstandsregelungen einzuhalten, die dem Schutz aller Anwesenden dienen“, erklärt Landgerichtspräsident Bernhard Flor. „Deshalb sind wir froh, geeignete Räume gefunden zu haben, und das noch dazu in unmittelbarer Nähe des Gerichtsgebäudes.“ Es sei wichtig, dass auch in Corona-Zeiten Prozesse soweit irgend möglich ordnungsgemäß weitergeführt werden könnten. Ausdrücklich wies er darauf hin, dass wegen der notwendigen Abstände und der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen Zuschauerplätze dennoch nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen werden.

Die Direktorin des Theaters, Ulrike Schanko, erklärt: „Für uns als Theater ist diese Art von Veranstaltung eine echte Premiere. Wir sind froh, dass wir dem Landgericht Nachbarschaftshilfe leisten können und dass das Haus so zumindest tageweise aus dem coronabedingten Dornröschenschlaf geholt werden kann.“

Für die Gerichte ist eine Fortsetzung von Prozessen dringend erforderlich. Denn die Strafprozessordnung sieht unter anderem vor, dass Hauptverhandlungen normalerweise nur maximal drei Wochen, bei längeren Verfahren auch bis zu einem Monat, unterbrochen werden dürfen. Die Alternative wäre es, das gesamte Verfahren ganz neu zu beginnen.

Allerdings sei wegen der Pandemie eine Sonderregelung getroffen worden. Der Gesetzgeber hat es ermöglicht, dass eine zusätzliche Unterbrechung von weiteren zwei Monaten möglich ist, wenn die Hauptverhandlung wegen aufgrund der Corona-Krise nicht durchgeführt werden kann. Das Gericht ist allerdings aufgefordert, das Verfahren besonders beschleunigt durchzuführen, wenn sich Angeklagte in Untersuchungshaft befinden, und das ist bei diesem Prozess der Fall.

Bei der Verhandlung vor dem Landgericht, die bereits einige Zeit dauert, geht es um diverse Vorwürfe von Betrug durch gestellte Unfälle. „Das Ganze gehört zu dem Komplex der Verfahren, die sich aus den Ermittlungen in Marne und anderswo ergeben haben“, teilt Nils Meppen, Pressesprecher am Landgericht, auf Anfrage mit. Dabei ging es auch um den Vorwurf des „Menschenhandels“, der allerdings im Theater nicht Thema des Verfahrens ist. Die Angeklagten sollen Polen mit Arbeitsversprechen nach Deutschland gelockt haben, um sie zu Diebstählen zu zwingen. Auch der Weiterverkauf der Menschen war ein Tatvorwurf.