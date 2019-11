„Gelbe Musik und Blaue Monde“ in Berlin Ausgezeichnet : Preis für Itzehoer Inklusions-Projekt aus dem Kulturbahnhof Viktoria

Berliner Familienministerium würdigt das Projekt „Gelbe Musik und Blaue Monde“ im Itzehoer Kulturbahnhof Viktoria.

von Delf Gravert

12. November 2019, 12:22 Uhr

Itzehoe | Große Freude im Kulturbahnhof Viktoria: Das Inklusions-Projekt „Gelbe Musik und Blaue Monde“ (GMBM) ist mit einem bundesweit ausgeschriebenen Preis aus dem Berliner Familienministerium ausgezeichnet worden. Das Preisgeld soll für weitere, ähnlich gelagerte Kulturprojekte verwendet werden. Auch ein zweites Itzehoer Projekt, der „Dreiklang der Westküste“, war nominiert.

„Inklusion kann erfolgreich umgesetzt werden, wenn die Komponenten stimmen“, sagt Ingrid Ebinal vom Verein K9, der hinter dem Kulturbahnhof steht. Bei GMBM seien Teilnehmer mit und ohne Beeinträchtigung mehr als ein halbes Jahr lang bei regelmäßiger gemeinsamer Kulturarbeit über sich hinausgewachsen. Es wurde in unterschiedlichen Gruppen an Radiobeiträgen gearbeitet, musiziert und ein Hörspiel produziert. Etwa 40 Schüler, aber auch junge Erwachsene brachten sich ein.

Zwei der Teilnehmer vom Förderzentrum Steinburg-Schule waren nun auch bei der Preisverleihung in Bergisch Gladbach. „Lisa Schwarze und Finn-Ole Junge haben mutig vor großem Publikum von ihren Erfahrungen berichtet“, sagt Ebinal. Das sei sehr beeindruckend gewesen.

Beeindruckend fand sie auch, in welchem Kontext die Auszeichnung erfolgt sei: „Die ersten beiden Preise verlieh die Jury vom Bundesverband der Jugendkunstschulen an Projekte in einem internationalen Rahmen – und in einer ganz anderen Liga, was Finanzierung und personelle Ausstattung anging“, sagt sie. Deshalb sei es umso schöner, dass der dritte Preis nach Itzehoe ging. „Das macht uns Mut.“

Das Preisgeld von 1000 Euro soll in die Umsetzung weiterer Projekte fließen. An Folgeprojekten sei Einiges in Planung, sagt Ebinal. Unter anderem werde es im Bereich Radio, aber künftig auch Bewegtbild, weitere Projekte im Kulturbahnhof geben. „Es wäre schön, wenn wir dafür in Stadt und Kreis noch mehr Rückhalt fänden“, sagt Ingrid Ebinal.