„Weniger Briefe, mehr Pakete“ : Postbote aus dem Kreis Steinburg berichtet über Erlebnisse bei der Zustellung

Manche Menschen reagieren panisch, anedere ganz entspannt - das erlebt ein Postbote auf seiner täglichen Tour.

von Anna Krohn

07. April 2020, 11:45 Uhr

Itzehoe | „Wir sehen bisher normale Sendungsmengen und keinerlei Engpässe durch erhöhte Mengen, auch wenn es natürlich zu deutlichen Veränderungen – nach oben und nach unten – bei einzelnen Kunden kommt“, das teilt Maike Wintjen aus der Hamburger Pressestelle der Deutschen Post AG mit. Die Brief- und Paketzustellung laufe weiter zuverlässig.

ZITAT Die Briefmenge ist stark zurückgegangen, die Paketmenge steigt auf Weihnachtsniveau an. Postbote aus dem Kreis Steinburg

Auffällig seien unter den wenigen Briefen die vielen Arztbriefe, „ich denke, das sind Rezepte, die die Ärzte jetzt verschicken“, vermutet der Postbote.

Das, was er derzeit an den Türen seiner Kunden erlebe, sei mitunter amüsant, aber auch erschreckend. „Kaum einer findet den Mittelweg.“ Es gebe Kunden, die sehr ängstlich seien, Wasser und Seife vor die Tür stellten, damit der Postbote sich die Hände waschen könne – andere wiederum hielten den vorgegebenen Mindestabstand nicht ein, seien nachlässig.

ZITAT Die Ängstlichen sind aber noch in der Minderheit, allerdings ist dieses Verhalten auffälliger. Postbote

„Die weniger Ängstlichen haben ein gutes Gespür für die Situation, und es kommt zum Glück selten vor, dass uns jemand zu nah kommt“.

Als „schlimm“, sagt der Postbote, habe er die folgende Situation empfunden: „Ein älterer Mann wollte gerade zur Tür raus, sah mich, und ich sah, wie er überlegte. Ich kam etwas näher und hörte dann seine Frau von hinten rufen: ,Nimm das nicht an!’ Der Mann wirkte ganz ängstlich, machte die Tür schnell zu und rief dabei: ,Wir dürfen keinen Kontakt haben’“.

Bei Paketen wird auf Unterschrift verzichtet

Laut Pressesprecherin Wintjen stehen die Sicherheit des Personals und der Kunden sowie die Aufrechterhaltung des Betriebs an erster Stelle. „So verzichten wir aktuell bei der Übergabe von Paketen und Einschreiben auf die Unterschrift des Empfängers. Stattdessen dokumentieren unsere Zusteller die erfolgreiche Auslieferung mit ihrer Unterschrift“ – sei der Empfänger damit nicht einverstanden, würden die Sendungen zur Abholung in die Filiale gebracht oder an den Absender zurückgesandt. „Bevor das beschlossen wurde“, so der Postbote, „wollten auch schon einige Leute nur mit ihrem Stift unterschreiben“.

Post empfiehlt Ablagevertrag

Die Post empfiehlt laut Wintjen derzeit einen Ablagevertrag „für alle Haushalte in Selbstisolation oder unter Quarantäne“. Dann würden Pakete an einem vom Kunden festgelegten Ort abgelegt, „wodurch eine direkte Übergabe nicht mehr erfolgen muss“.

Der Postbote berichtet zudem, dass in den meisten Zustellstützpunkten jetzt in zwei Schichten gearbeitet werde, damit weniger Personal auf engem Raum zusammen ist, „auch im Briefzentrum haben sie umgebaut, dadurch verlangsamt sich natürlich einiges“.

Als bekannt wurde, dass Schulen und Kindergärten schließen werden, sei die Situation an den Haustüren extremer geworden. Aber er berichtet:

ZITAT Die Kunden sind sehr nett. Und der Satz des Jahres wird wohl: ,Bleiben Sie gesund’. Postbote

„Es gibt auch die so genannten Naschikunden, die einem gern etwas mitgeben. In der ersten Woche war ich etwas zögerlich beim Annehmen, weil man selbst noch verunsichert war.“

Keine Angst, sich anzustecken

Angst, sich als Postbote anzustecken, habe er kaum. Er schütze sich dadurch, den vorgegebenen Abstand zu den Kunden einzuhalten. Und er sagt sogar: „Eigentlich macht mir die Arbeit zurzeit sogar etwas mehr Spaß. Momentan merkt man, wie wichtig unser Job ist, wegen der Arztbriefe, und den Dingen, die man nur durch eine Bestellung nach Hause bekommt. Und außerdem fällt einem zu Hause wegen den ganzen Einschränkungen ja die Decke auf den Kopf.“