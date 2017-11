Wilster : Positive Jahrmarkt-Bilanz

vergrößern 1 von 2 Foto: Mehmel 1 von 2

von Volker Mehmel

erstellt am 04.Nov.2017 | 08:00 Uhr

Aus der Bevölkerung habe es nach dem Wilster Jahrmarkt im Sommer überwiegend positive Resonanz gegeben. Ein entsprechend positives Fazit wurde denn jetzt auch in dem für die Großveranstaltung zuständigen städtischen Sozialausschuss gezogen. Gleichzeitig legte das Gremium fest, dass der vor einigen Jahren gebildete Arbeitskreis seine bislang erfolgreiche Tätigkeit fortsetzen soll.

Viele Leute wüssten gar nicht, was alles an Arbeit dahinter stecke, sprachen sich Ausschussmitglieder über alle Parteigrenzen hinweg für eine Fortführung aus. Der Arbeitskreis setzt sich aus Mitarbeitern der Verwaltung und aus jeweils drei Mitgliedern der beiden Fraktionen zusammen. Zu ihren Aufgaben zählt die Betreuung des Internetauftritts ebenso wie ein „ständiges Nachhaken“ und die Suche nach Sponsoren. Das, so hieß es, könne die Verwaltung alleine gar nicht leisten.

Während Ausschussvorsitzender Carsten Schröder urlaubsbedingt keine eigenen Jahrmarktserlebnisse beisteuern konnte, meinte SPD-Ratsfrau Natascha Böhnisch: „Der Jahrmarkt war nicht übermäßig voll, aber stets gut besucht.“ Ihre CDU-Kollegin Maren Hayenga erinnerte an das überarbeitete Bühnenprogramm. Auch hier habe sie von Besuchern weitgehend nur positive Rückmeldungen bekommen.

Offenbar hat sich auch der neue Termin am 3. Juliwochenende endgültig eingespielt. Zwar, so Carsten Schröder, habe es aus den Reihen der Jugend Klagen gegeben, weil der Jahrmarkt während der Schulzeit stattgefunden habe. „Da konnte die Jugend das gar nicht richtig ausleben.“ Diesen Eindruck konnte Natascha Böhnisch nicht bestätigen: „Ich war mehrmals unterwegs und habe dort viele meiner Schüler gesehen.“ Im nächsten Jahr stellt sich das Problem ohnehin nicht. Dann fällt der Jahrmarkt mitten in die Sommerferien.

Überarbeitet werden soll allerdings die Selfieaktion. Hier habe es bei der Zielgruppe junge Leute eher verhaltene Resonanz gegeben.