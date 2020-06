Diebstahl in Itzehoe : Portemonnaie gestohlen

Beim Supermarktbesuch war die Geldbörse plötzlich weg.

von Andreas Olbertz

18. Juni 2020, 13:56 Uhr

Itzehoe | Und wieder ein Portemonnaie-Diebstahl während eines Einkaufs. Das Opfer wollte am Dienstag kurz vor 12 Uhr im Penny-Markt in der Edendorfer Straße einkaufen. „Zeitweilig trug die 27-Jährige ihr Portemonnaie in der Hand, legte es dann aber wahrscheinlich in ihren Einkaufswagen, von wo es verschwand“, so Polizeisprecherin Merle Neufeld. Erst an der Kasse bemerkte die Frau den Diebstahl. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 240 Euro, Hinweise auf den Dieb gebe es bislang keine.

Hinweise an die Polizei Itzehoe unter 04821/6020.