Konzert der Kontraste in Krempe : „Pop meets Classic“

Ein Konzert der Kontraste findet in Krempe statt – die Einnahmen kommen der Orgel zugute.

10. September 2019, 15:11 Uhr

Krempe | Zu einem Konzert der Kontraste lädt die Kirchengemeinde Krempe Sonntag, 15. September, um 17 Uhr in die Stadtkirche St. Peter ein. „Pop Meets Classic“ lautet dann das Thema des Nachmittags. Stücke wie „You Raise Me Up“, „A Moment Like This“ und „What A Wonderful World“ treffen auf Carson Coomans „Sonnenuntergang“, die Toccata über „Lobe den Herren, den mächtigen König“ der Norwegerin Brita Leutert-Falch und auf zwei Werke aus der Feder des Wilsteraner Kantors Hartwig Barte-Hanssen, darunter unter anderem „In memoriam Dietrich Bonhoeffer“, op. 71.

Franziska Mohrdiek übernimmt Gesangspart

Den Gesangspart mit Halbplayback wird Franziska Mohrdiek aus Süderau übernehmen. An der Weigle-Orgel spielt Hartwig Barte-Hanssen.

Ein Kostenbeitrag von 7 Euro wird für die kirchenmusikalische Veranstaltung erhoben. Die gesamten Einnahmen sind für die Erweiterung der Kremper Kirchenorgel bestimmt. Das Instrument soll einen so genannten Hauptwerkstremulanten bekommen, einen Zusatz, der dem Luftstrom ein Tremolo verleiht.