Polnischer Konzertorganist gastiert in der Bartholomäuskirche

von wz

10. Oktober 2018, 14:31 Uhr

Im Rahmen der Reihe „Orgel.Punkt 2018“ lädt die Kirchengemeinde Wilster alle Musikfreunde Sonntag, 14. Oktober, um 17 Uhr zu einem weiteren Orgelkonzert in die St. Bartholomäus-Kirche ein. Gastinterpret der geistlichen Abendmusik wird Przemyslaw Kapitula aus Warschau sein. Kapitula, Direktor des „Internationalen Orgelfestival Warschau“ und renommierter Konzertorganist mit Verpflichtungen an den größten Kathedralen der Welt, gastiert nunmehr zum sechsten Mal in Wilster. Sein Programm umfasst Werke vom 17. bis ins 20. Jahrhundert. Unter anderem interpretiert Kapitula das „Capriccio“, op. 36, von Mieczyslaw Surzynski, dem „Chopin der Orgel“. Eintritt: 7 Euro.