Bräuche aus der Heimat : Polnische Ostern in Wellenkamp

Familie Formella lebt seit 20 Jahren in Deutschland, pflegt aber auch in Itzehoe noch einige Traditionen ihrer Heimat.

von Michael Althaus

01. April 2018, 07:00 Uhr

Bei Elzbieta und Richard Formella aus Wellenkamp hat es der Osterhase schwer. Die polnischen Eheleute mit zwei Kindern leben zwar seit mehr als 20 Jahren in Deutschland, pflegen aber bis heute die Traditionen ihrer Heimat. Dort ist das Langohr zwar auch bekannt, doch angesichts der zahlreichen anderen bunten Bräuche, die sich in dem streng katholischen Land um das wichtigste Fest der Christen ranken, gerät der Osterhase ins Hintertreffen.

„Eigentlich beginnt das Fest für uns schon am Palmsonntag“, sagt der 55-jährige Familienvater. In Polen ist es an diesem Tag üblich, bunt dekorierte Palmwedel mit zur Kirche zu nehmen, die manchmal mehrere Meter hoch sind. Das Exemplar der Formellas ist nicht ganz so groß. „Aber Hauptsache bunt“, ergänzt die Ehefrau. Bunt geht es auch am Karfreitag zu. Am Todestag Jesu wird dessen Grab in den Kirchen nachgebaut. „Jede Familie bringt Blumen, um es zu schmücken“, so die 47-Jährige.

Am Karsamstag werden die Osterspeisen in den polnischen Kirchen gesegnet. Oft sind es die Kinder, die die hübsch verzierten Körbchen in die Gotteshäuser tragen, die mit Brot, Wurst, Käse, einem Osterlamm aus Teig und Kuchen gefüllt werden. Am wichtigsten sind die „Pisanki“ genannten farbig bemalten Eier. „Manchmal stehen mehrere hundert Körbe in den Kirchen“, erzählt Richard Formella.

Gegessen wird der Inhalt erst am Sonntag, an dem aber zunächst in aller Frühe der Auferstehung Jesu in einem feierlichen Gottesdienst gedacht wird. Um 6 Uhr beginnt die ein- bis zweistündige Zeremonie, zu der auch eine Prozession gehört, in der eine Jesus-Figur mit Blasmusik um die Kirche getragen wird. „Da ist richtig was los“, so Formella.

Im Anschluss trifft sich die Familie zum Osterfrühstück, das besonders reichlich ausfällt, weil es das Ende der 40-tägigen Fastenzeit markiert: Wurst, Fleisch, die klassische Sauermehlsuppe „Zurek“, das gebackene Osterlamm und Kuchen kommen auf den Tisch. Die gesegneten Speisen aus dem Osterkörbchen werden unter den Familienmitgliedern geteilt. Insbesondere von den bunten Eiern nimmt jeder ein Stück und spricht dabei Segenswünsche für alle Anwesenden aus.

Am Ostermontag geht es in Polen feucht-fröhlich zu: Bei einem „smigus-dyngus“ genannten Brauch besprengt man andere Menschen zum Zeichen der Reinigung mit Wasser. Aus kleinen Spritzern sind in den vergangenen Jahren teilweise ganze Eimerladungen geworden, die Jugendliche vorzugsweise auf Frauen und Mädchen schütten. „Das wird mittlerweile übertrieben“, sagt Richard Formella. Aus seiner Heimatstadt Danzig kennt er noch eine andere Tradition: Man schlägt sich freundschaftlich mit Wacholderzweigen – das soll Glück bringen.

Natürlich kann Familie Formella nicht alle diese Traditionen in Deutschland pflegen, doch der Besuch polnischer Gottesdienste und das opulente Frühstück gehören für die Itzehoer zum Osterfest dazu. „Zurek ist schon ein Muss“, sagt auch der 19-jährige Sohn Jan, der, auch wenn er in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, die Bräuche nicht missen möchte: „Es wäre schon schwer, wenn ich darauf verzichten müsste.“

Wer einen Eindruck von polnischen Ostertraditionen bekommen will, der kann heute die katholische Kirche St. Ansgar in der Hindenburgstraße besuchen. Dort bietet Pfarrer Joachim Kirchhoff Osterspeisensegnungen in polnischer (13.30 Uhr) und erstmals auch in deutscher Sprache (17 Uhr) an.