Autos in Itzehoer Innenstadt : Poller werden erst nach Bürgerentscheid eingebaut

Die Ratsversammlung wird am Dienstag entscheiden.

Itzehoe | Autos zumindest teilweise raus aus der oberen Feldschmiede und der Breiten Straße: Dafür sollen elektrische Poller installiert werden, die Firma dafür ist laut städtischer Webseite gefunden. Allerdings ist offen, wann sie in der oberen Feldschmiede tätig wird – bis zum Bürgerentscheid über die Rückkehr zur Fußgängerzone wird dort nicht gebaut.

In der Breiten Straße soll ab Hausnummer 39 nur noch Anlieger- und Lieferverkehr zugelassen bleiben, am Wochenende nicht einmal das. Die obere Feldschmiede wird von Poststraße bis Feldschmiedekamp wieder Fußgängerzone, nur Lieferverkehr ist zu beschränkten Zeiten zulässig.



Teilbereiche werden für Verkehr eingezogen





So hatte es die Ratsversammlung nach langen Diskussionen im Januar beschlossen und das Verfahren auf den Weg gebracht, mit dem die Abschnitte für den allgemeinen Fahrzeugverkehr eingezogen werden. Es gab nur eine Einwendung einer Anwohnerin in der Breiten Straße, doch die Einschränkungen werden als zumutbar angesehen. Nun stehen die Beschlüsse zur Einziehung auf der Tagesordnung der Ratsversammlung am Dienstag, im Stadtentwicklungsausschuss gab es dafür klare Mehrheiten gegen FDP, Linke und Dafi.

Zuvor hatte Wirtschaftsförderer Thomas Carstens von einem Gespräch mit der Initiative Autofreie Feldschmiede berichtet. Anlass sei die schwierige Lage der Einzelhändler in Corona-Zeiten und die Hoffnung auf ein Zugeständnis an die Anlieger in der oberen Feldschmiede gewesen. Doch die Initiative halte an dem noch nicht terminierten Bürgerentscheid fest, mit dem dieser Bereich komplett wieder Fußgängerzone werden soll. Das gehe auch nicht anders, erklärte Dafi-Abgeordnete Kirsten Lutz als Vertreterin der Initiative: Die 2800 gesammelten Unterschriften seien ein Auftrag.

Aus ihrer Sicht hat das Land festgelegt, dass bis zum Entscheid keine elektrischen Poller installiert und keine Umbauten in der Poststraße erfolgen dürfen. Das wird im Rathaus laut Carstens rechtlich anders gesehen, Bürgermeister Andreas Koeppen habe aber zugesagt, dass der Entscheid abgewartet werde.

Diese Absprachen seien „äußerst prekär“ für die Beratungen im Ausschuss, der nichts davon gewusst habe, klagte Vorsitzende Eva Gruitrooy (Grüne). Carstens widersprach: „Dadurch hat sich nichts verändert“, das Gespräch sei völlig bedeutungslos für die anstehenden Punkte. So konnten die Beschlüsse fallen.