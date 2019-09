Itzehoe : Polizeikontrolle: Unter Drogen hinterm Steuer

Und wieder hat die Polizei einen Autofahrer erwischt, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand.

von Andreas Olbertz

20. September 2019, 10:25 Uhr

Itzehoe | Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr hat eine Polizeistreife in Lübscher Kamp einen Autofahrer aus Wilster angehalten. Während der Überprüfung nahmen die Ordnungshüter Hinweise wahr, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein Drogenschnelltest zeigte ein positives Ergebnis an. Der 39-Jährige räumte daraufhin ein, dass er am Abend zuvor einen Joint geraucht habe. Er wird sich nun wegen des Führens eines Autos unter Drogeneinfluss verantworten müssen.