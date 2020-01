Einsatz in Itzehoe : Polizei zieht Drogensünder aus dem Verkehr

Ein Kontrollierter wollte den Drogentest manipulieren, der andere war mit einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs.

von Delf Gravert

02. Januar 2020, 13:30 Uhr

Itzehoe | Am Neujahrstag hat die Polizei in Itzehoe zwei Fahrten unter Drogeneinfluss aufgedeckt. Während einer der Betroffenen die Beamten zu täuschen versuchte, war das Fahrzeug des zweiten als gestohlen gemeldet. Beide Männer mussten sich der Entnahme von Blutproben stellen.

Wie die Polizei mitteilt, stoppte um 14.40 Uhr eine Streife in der Otto-F.-Alsen-Straße einen Golf und überprüfte Wagen und Fahrer. Die Beamten stellten wässrige Augen und eine träge Pupillenreaktion fest und boten einen freiwilligen Drogenvortest an. „Den wollte der 20-Jährige bereitwillig durchführen und versuchte sich dabei dem Sichtfeld der Beamten zu entziehen“, sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. „Grund des Versteckens war, wie sich schließlich herausstellte, die heimliche Verwendung sogenannten Clean-Urins.“ Der Täuschungsversuch misslang jedoch, so dass sich der Mann aus dem Itzehoer Umland einer Blutprobenentnahme unterziehen musste und sich nun wegen des Führens eines Fahrzeugs unter Drogeneinfluss verantworten muss.

Kurz nach 21 Uhr hielt eine weitere Streife in der Haidkoppel ein mit zwei Personen besetztes Kleinkraftrad an. Der Fahrzeugführer räumte ein, zuletzt am Silvester-Nachmittag einen Joint geraucht zu haben, ein Drogenvortest verlief positiv, eine kleinere Menge Cannabis hatte der 23-Jährige noch bei sich, so Neufeld. Zudem hatte der Mann keinen Führerschein und behauptete, das Zweirad geliehen zu haben. „Wie sich herausstellte, war das Mofa allerdings seit dem 8. Dezember als gestohlen gemeldet“, sagt Neufeld. Die Einsatzkräfte stellten das Fahrzeug sicher, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und fertigten in dieser Sache unter anderem eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter dem Einfluss von Drogen.