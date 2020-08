Kontrolle in Brunsbüttel : Polizei zieht betrunkenen Kapitän aus dem Verkehr

Der Kapitän durfte mit 1,64 Promille nicht mehr ans Ruder. Das Tankschiff konnte die Fahrt aber fortsetzen.

25. August 2020, 11:27 Uhr

Brunsbüttel | Am Montagabend haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel bei einer Kontrolle auf einem Schiff festgestellt, dass der Kapitän stark alkoholisiert war. Die Polizisten waren gegen 21.30 Uhr in der Neuen Nordschleuse zur Kontrolle an Bord des Tankschiffs gegangen. Dabei stellten sie beim Kapitän Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab 1,64 Promille. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Nach Rücksprache mit der Berufsgenossenschaft für Transport und Verkehrswirtschaft durfte das Schiff seine Reise durch den Nord-Ostsee-Kanal fortsetzen, da es auch ohne Kapitän ausreichend qualifiziert besetzt war.