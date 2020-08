Falsche Polizeibeamte : Polizei warnt vor Trickbetrügern im Kreis Steinburg

Besonders Senioren sind im Blickfeld der Betrüger.

26. August 2020, 10:39 Uhr

Itzehoe | Ein falscher Polizeibeamter ruft an und versucht mit einer erfundenen Geschichte sein Glück – derzeit meldeten sich verstärkt Senioren aus dem Kreis bei der Polizei, sagt Sprecherin Merle Neufeld. „Bisher ist es aufgrund der gesunden Skepsis der auserwählten Opfer zu keinerlei Schäden gekommen.“ So solle es auch bleiben. Deshalb warnt Neufeld davor, auf solche Anrufe einzugehen, wie glaubhaft sie auch klingen. „Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, überlassen Sie niemandem ihr Geld oder sonstige Wertgegenstände und übermitteln Sie keine persönlichen Daten am Telefon oder an der Haustür.“ Jeder sei aufgerufen, insbesondere ältere Menschen vor den Betrügern zu warnen.

