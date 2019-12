Itzehoe : Polizei warnt vor „Legal highs“

Gefährliche Designerdrogen im Umlauf.

von Delf Gravert

22. Dezember 2019, 16:07 Uhr

Itzehoe | Die Polizei warnt vor gefährlichen Designerdrogen, sogenannten Legal highs, die aktuell auch im Kreis Steinburg und Dithmarschen im Umlauf sind. Hintergrund der Warnung sind Ermittlungen der Polizei in Aachen. Dort hatten die Beamten einen Dealer erwischt, der Stoffe vertrieben haben soll, die mit mehreren Todesfällen in Verbindung gebracht werden. In den Kundendaten des Dealers fanden sich auch Adressen aus dem Itzehoer Umland, Heide und Brunsbüttel. Am Sonnabend wurde die Polizeidirektion Itzehoe darüber informiert. Am selben Tag durchsuchten die Beamten unter anderem die Wohnung eines 28-Jährigen aus dem Itzehoer Umland und warnten ihn gleichzeitig vor der Einnahme der Drogen aus Aachen. Die wurden bei dem Mann nicht sichergestellt, so die Polizei. Dafür aber andere Betäubungsmittel.

Potenziellen Konsumenten der Stoffe rät die Polizei dringend von der Einnahme ab.