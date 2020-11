Hundehasser bei Heide : Polizei warnt vor Giftködern in den Kreistannen

In den Kreistannen bei Heide sollen Giftköder ausgelegt worden sein. Die Polizei warnt Hundehalter.

24. November 2020, 12:06 Uhr

Weddingstedt | Den Ermittlern des Polizeibezirksreviers Heide liegen Hinweise vor, dass in den Kreistannen in Weddingstedt Giftköder für Hunde ausgelegt worden sein sollen. Polizeisprecherin Merle Neufeld schränkt aber ein: ,,Bestätigt durch Personen, die derartige Funde gemacht und sich an die Polizei gewandt haben, ist der Sachverhalt bisher nicht."

Hundehasser hatte früher schon zugeschlagen

Bereits in der Vergangenheit hatten Hundehasser in dem Gebiet zugeschlagen. Auch das sei ein Grund für die Polizei, die Meldung ernst zu nehmen. ,,Wir möchten eine Warnung an die Halter von Hunden, aber auch an die Eltern von Kleinkindern, aussprechen", so Neufeld. ,,Behalten Sie ihre Kids und Tiere im Auge, insbesondere dann, wenn sie etwas vom Boden aufnehmen." Die Köder sollen aus mit Rattengift gespicktem Hack bestanden haben und am Trimmpfad ausgelegt gewesen sein.

Um den Sachverhalt aufklären zu können, werden Finder von Ködern oder aber Geschädigte gebeten, sich bei der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481/940 zu melden.