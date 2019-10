Am Brunsbüttler Elbdeich verschwunden : Polizei sucht mit Fotos nach vermisster Mutter und ihrem Sohn

Mutter und Sohn waren spurlos in Wattnähe verschwunden. Die 19-jährige Tochter wählte den Notruf.

15. Oktober 2019, 12:56 Uhr

Brunsbüttel | Das Verschwinden einer 41-jährigen Dithmarscherin und ihres achtjährigen Sohnes bleibt ungeklärt. Nachdem die 19-jährige Tochter der vermissten Frau am späten Sonntagabend die Polizei verständigt hatte, verlief eine groß angelegte Suche am Brunsbütteler Elbdeich ergebnislos.

Dort hatte die Polizei Fußspuren im Watt entdeckt sowie Kleidungsstücke und Schuhe am Uferbereich gefunden. Hinweise, die darauf hindeuten, dass die vermissten Personen in Wassernähe aufgehalten haben. Zudem soll es eine Suizidankündigung der Frau gegeben haben.

"Die gezielte Absuche der Elbe und der Uferbereiche ist inzwischen eingestellt worden", teilte die Polizei am Dienstag mit. Neben der Möglichkeit des sogenannten erweiterten Suizides prüft die Heider Kriminalpolizei auch, ob die vermisste Frau gezielt ihr Lebensumfeld verlassen wollte.

Dazu wird die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Wer die Frau und ihren Sohn gesehen hat, soll sich bei der Kriminalpolizei Heide unter 0481940 melden.

Besteht bei Ihnen der Verdacht auf eine Depression, dann ist das Gespräch mit einem Arzt oder Psychologen unverzichtbar. Grundsätzlich ist Ihr Hausarzt der erste Ansprechpartner für die Diagnostik und Behandlung von Depression. Bei Bedarf überweist er an einen Facharzt (Psychiater, Nervenarzt) bzw. psychologischen Psychotherapeuten. In Notfällen, z.B. bei drängenden und konkreten Suizidgedanken wenden Sie sich bitte an die nächste psychiatrische Klinik oder den Notarzt unter der Telefonnummer 112. Anonyme Unterstützung bietet auch die Telefonseelsorge, die kostenfreie Nummer ist 0800 111 0 111.