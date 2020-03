An der Haustür geklingelt : Polizei sucht falschen Stromableser in Hochdonn

Möglicherweise wollte der Unbekannte das Haus einer Frau in Hochdonn auskundschaften.

von Ralf Pöschus

05. März 2020, 15:20 Uhr

Hochdonn | Um den Stromzähler abzulesen hatte ein angeblicher Mitarbeiter der Schleswig-Holstein Netz AG am Mittwochnachmittag bei einer Hochdonnerin geklingelt. Erst Stunde später realisierte die 53-Jährige, dass sie offenbar beinahe einem Ganoven auf dem Leim gegangen wäre. Am Donnerstag informierte die Frau die Polizei.

Der Mann, den sie als etwa 60 bis 65 Jahre alt, etwa 170 cm große, weißhaarig und ungepflegt beschreibt, trug einen schwarzen Bundeswehrpullover. Eine Ausweis von SH Netz hatte er nicht - erst später fragte die Hochdonnerin dort nach und erfuhr, dass kein Ableser in Hochdonn unterwegs gewesen sei.

Viele Fragen gestellt

Der Unbekannte klingelte gegen 16 Uhr, die nach eigenen Angaben überrumpelte Frau ließ ins Haus. Am Tag danach fällt ihr auf, dass er versuchte, sie auszufragen. Und auch beim Anlesen des Zählers schien er ohne Unterstützung der 53-Jährigen nicht auszukommen.

"Ob er die Hochdonnerin bestehlen oder auskundschaften wollte, ist unklar", sagt Polizeisprecherin Merle Neufeld. Sie geht auch davon aus, dass die Deutsche Dogge der Frau einen Teil dazu beigetragen haben könnte, "dass der Mann schließlich den Ort verließ".

Dogge verhielt sich ungewöhnlich

Was der Frau am Tag nach dem ungebetenen Besuch auffällt: "Der Hund ging plötzlich in die Tenne. Das hätte er normalerweise nicht gemacht, wenn ich nicht mitgegangen wäre." Sie vermutet, dass möglicherweise ein Komplize versuchen wollte, ins Haus zu gelangen, während sie dem angeblichen Stromableser zur Hand ging.

Nach dem ersten Schrecken hat sie nicht nur die Polizei informiert, sondern auch die Nachbarn gewarnt. Bei denen sei der vorgebliche Mitarbeiter von SH Netz nicht gewesen. "Ich mag das Haus gar nicht mehr verlassen", so die Hochdonnerin am Donnerstag noch ganz geschockt.

Skepsis empfohlen

Die Polizei empfiehlt gesunde Skepsis, wenn Fremde an der Haustür klingeln. In der Regel suchten Ganoven hier ältere Menschen auf, weil die oft unkritischer und leichter zu überrumpeln seien.

Neufeld: "Die Polizei warnt daher insbesondere Senioren dringend davor, fremde Personen in die eigenen vier Wände zu lassen, auch wenn es dafür einen angeblichen Grund gibt."

"Im Normalfall", so die Polizeisprecherin weiter, "kündigen Handwerker sich an." Bei Zweifel sollten die Aufgesuchten die angegebene Entsendungsfirma befragen oder aber die Polizei informieren.

Hinweise zu dem Vorfall in Hochdonn nimmt die Burger Polizei entgegen: 04825/7799880

