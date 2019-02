Dienstahl im Kreis SteinburG : Polizei stellt Diebesgut sicher: Wer sind die Eigentümer?

Täter stiehlt Wildkameras und Pistolen.

von Joachim Möller

04. Februar 2019, 15:49 Uhr

Nachdem innerhalb der vergangenen Wochen in und um Schenefeld vermehrt Wildkameras abhandengekommen sind, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermitteln können. Er hatte das Diebesgut über das Internet zum Kauf angeboten. Der Schenefelder Polizei liegen aktuell zwölf Diebstahlsanzeigen von Wildkameras vor. Die Geräte verschwanden unter anderem in Schenefeld und in Hohenlockstedt aus Wald und Feldmark. Geschädigte erkannten ihr Eigentum auf einer Verkaufsplattform im Internet wieder und meldeten dies der Polizei. Bei der Wohnungsdurchsuchung des 36-jährigen Verkäufers stellten Polizeibeamte neben fünf Kameras, die zweifelsfrei aus Diebstahlen in Reher, Drage, Peissen, Klosterholz und Jahrstorf stammten, unter anderem diverse Pistolen und Langwaffen, einen Bolzenschneider, sechs Stihl-Kettensägen und Werkzeugkoffer sicher. Den Einschätzungen der Beamten zufolge stammen die Werkzeuge ebenfalls aus Straftaten. Die Ermittler fragen daher, wer Hinweise auf die Eigentümer der Werkzeuge geben kann.

Zudem bitten sie, dass sich Geschädigte, denen ebenfalls Wildkameras gestohlen wurden und die noch keine Anzeige erstattet haben, sich bei der Polizei unter 04892 / 899260 zu melden.