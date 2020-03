Corona-Krise : Polizei schickt Hamburger Tagestouristen am Elb deich zurück

Ein Mann zeigte sich in Kollmar so uneinsichtig, dass er eine Anzeige bekam.

von Delf Gravert

22. März 2020, 17:47 Uhr

Kollmar/Itzehoe | Im Allgemeinen wurden Einschränkungen, die die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus verlangsamen sollen, im Kreis Steinburg laut Polizeiangaben am Wochenende eingehalten. Nur hier und da hätten Polizeibeamte der Bevölkerung „Hinweise“ geben müssen, sagt Sprecherin Merle Neufeld. Viel zu tun hatten die Beamten dagegen am Sonnabend mit Tagestouristen aus Hamburg und Niedersachsen in Kollmar. Etliche Ausflügler, die in Richtung Elbstrand unterwegs waren, wurden auf Grund der Landesverordnung zurückgeschickt. Ein Mann reagierte uneinsichtig und erhielt eine Anzeige. Am Sonntag wurden bei erneuten Kontrollen im Bereich der Bundesstraße 431 kaum noch Ausflügler mit auswärtigen Kennzeichen ertappt.