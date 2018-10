Kripo Itzehoe ermittelt : Polizei nimmt Einbrecher fest

Nachbarin bemerkt verdächtige Personen / Streife verhaftet zwei junge Männer aus Chile

von Delf Gravert

15. Oktober 2018, 17:06 Uhr

Eine aufmerksame Nachbarin hat vermutlich einen Einbruch in ein Einfamilienhaus im Amselweg verhindert. Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, alarmierte die Frau am vergangenen Donnerstag gegen 15.50 Uhr die Beamten, weil sie zwei verdächtige Personen auf einem Grundstück bemerkte. Als Polizisten vor Ort eintrafen, hatten die Männer versucht, die rückwärtige Terrassentür des Hauses aufzuhebeln. Sie versteckten sich dann vor den Beamten, die die 20- und 23-jährigen Tatverdächtigen aber festnehmen konnten. Beide Männer sind chilenische Staatsbürger. Die Polizei geht davon aus, dass noch zwei weitere Verdächtige an dem versuchten Einbruch beteiligt waren. Einer soll vor der Tat das Haus ausgespäht haben. Ein silberner Kleinwagen mit ausländischem Kennzeichen wird ebenfalls in Zusammenhang mit der Straftat gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.



>Hinweise: 04821/6020.