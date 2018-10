Polizei macht Baufirma auf der B 5 Beine

von shz.de

16. Oktober 2018, 12:16 Uhr

Da sorgten die Ordnungshüter für Ordnung: Am späten Montagnachmittag kam es aufgrund eines technischen Defekts an einer Baustellenampel zu einer Verkehrsbehinderung auf der B5. Zeitweilig staute sich der Verkehr bis nach Itzehoe zurück. Erst auf Drängen der Polizei ließ sich die für die Baustellenabsicherung zuständige Firma dazu bewegen, den Schaden an der Baustellenampel zu beheben. Danach entspannte sich die Lage auf der Bundesstraße wieder.