Polizeihochhaus : Polizei bekommt neuen Sitz in Itzehoe

vergrößern 1 von 2 Foto: Ruff 1 von 2

von Delf Gravert

erstellt am 24.Nov.2017 | 05:00 Uhr

Nun ist die Entscheidung offiziell bestätigt: Das in die Jahre gekommene Itzehoer Polizeihochhaus wird nicht saniert, sondern durch einen Neubau ersetzt. Dies teilten Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) gestern in einer gemeinsamen Erklärung in Kiel mit. Das Finanzministerium geht von einem groben Kostenrahmen von gut 16 Millionen Euro aus. Wann der Neubau steht, ist noch unklar.

Grote bezeichnete die Zustände in dem Behördenbau an der Großen Paaschburg als „nicht mehr tragbar“. Es sei „nicht hinnehmbar“, wenn Mitarbeiter auf Dauer unter solchen Bedingungen arbeiten müssten. „Unsere Polizei leistet wichtige Arbeit für die Sicherheit in unserem Land“, sagte Heinold. Grundlage dafür seien „gute

Arbeitsbedingungen“. Der am Polizeihochhaus festgestellte Sanierungs- und Modernisierungsbedarf beinhaltete eine Grundsanierung des Gebäudes inklusive eines Umbau der Wache, einer Sanierung des Gebäudekerns sowie der Sanierung von Dach und Fassade.

Die Gesamtmaßnahmen wurden vom Gebäudemanagement

Schleswig-Holstein (GMSH) auf ihre Wirtschaftlichkeit geprüft (wir berichteten). Ergebnis: Die Sanierungskosten würden rund 80 Prozent der Kosten für einen Neubau betragen. Zudem sei eine Verbesserung der Raumsituation durch eine Sanierung „nur bedingt möglich“. Deshalb sei ein Neubau die bessere Alternative. Er soll nach den Plänen der Landesregierung auf einem „anderen Grundstück in Itzehoe“ entstehen. Das Land erstelle nun eigene Analysen und suche das Gespräch mit der Stadt. Gesucht werde ein „entsprechendes dimensioniertes Grundstück in Innenstadtnähe“.

Bürgermeister Andreas Koeppen begrüßte die Entscheidung der Landesregierung in Itzehoe nach einem alternativen Standort zu suchen. Die Stadt werde die „bestmögliche Unterstützung“ bieten. Denkbar seien mehrere mögliche Standorte. „Wir müssen nun aber erstmal sehen, was das Land sich genau vorstellt.“ Gesprächstermine sind bereits vereinbart.

Von deren Ergebnissen hängt dann unter anderem der weitere Zeitplan ab. „Nach erfolgter Vorauswahl und einer anschließenden Machbarkeitsstudie – auch unter Berücksichtigung eventueller weiterer Baubedarfe anderer Landesbehörden im Bereich Itzehoe – wird zunächst der Umfang des Neubaus abgestimmt“, erklärt Svea Balzer, Sprecherin des Finanzministeriums. „Erst im Anschluss können konkretere Angaben zum terminlichen Verfahrens- und Bauablauf gemacht werden.“ Dem Finanzministerium sei aber bewusst, dass der Baubedarf „dringend gegeben“ sei, deshalb wird nach einer zeitnahen Lösung gesucht.

Während der Planungs- und Bauphase müssen die rund 200 Mitarbeiter noch im maroden Behördenhochhaus aushalten. Was mit diesem nach dem Auszug geschieht, ist unklar. „Überlegungen zu Nachnutzung oder Verkauf des Behördenhochhauses ergeben sich im fortlaufenden Projektprozess“, heißt es dazu von der Landesregierung.