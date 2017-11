Wasserversorgung : Politik gegen höhere Wasserpreise

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Volker Mehmel

erstellt am 23.Nov.2017 | 05:24 Uhr

Die Wasserversorgung im Stadtgebiet von Wilster rutscht tief in die roten Zahlen. Für das nächste Jahr rechnen die Stadtwerke in ihrer Trinkwassersparte mit einem Defizit von mehr als 170 000 Euro. Die Werkleitung schlägt Alarm und plädiert für eine wenigstens moderate Anhebung der Preise. Die Politik spielte dabei aber nicht mit. Im Werkausschuss bügelte eine Mehrheit von Politikern von CDU und SPD die Preiserhöhung ab. Schließlich, so der Tenor, hätten die Wasserpreise von Wilster schon jetzt einen unrühmlichen Spitzenplatz im Norden. Das Kuriose: Das Wasser wird auch deshalb immer teurer, weil die Bürger immer mehr davon einsparten. Trotzdem müsse das teure Versorgungsnetz weiter finanziert werden.

Nach Einschätzung von Werkleiter Michael Schjut sind beim Trinkwassernetz alle Einsparmöglichkeiten ausgeschöpft. Das Problem sei eben einfach: Es stehe deutlich mehr Wasser zur Verfügung als man verkaufen könne. Schon jetzt ist Wasser für die Wilsteraner ein recht teures Vergnügen. Schjut rechnete vor, dass ein durchschnittlicher Single-Haushalt dafür rund 160 Euro im Jahr einplanen müsse. Bei einem Vier-Personen-Haushalt schlagen im Schnitt bereits fast 430 Euro zu Buche. Nach Rechnung der Stadtwerke sollte das Loch in der Kasse wenigstens um rund 30 000 Euro verkleinert werden. Für die Einzelperson hätte das eine Mehrbelastung von 7, für die Familie von fast 30 Euro bedeutet.

Zuletzt war in Wilster der Grundpreis zum 1. Januar 2016 angehoben worden. Die letzte Erhöhung des Arbeitspreises liegt sogar vier Jahre zurück. Aktuell zahlen die rund 2000 angeschlossenen Abnehmer einen Arbeitspreis von 2,03 Euro pro Kubikmeter. Michael Schjut schlug eine bescheidene Anhebung um 0,15 Cent netto vor. Eigentlich, so rechnete er vor, müssten die Wasserpreise angesichts der Unterdeckung sogar um netto 85 Cent pro Kubikmeter erhöht werden.

„Das trage ich nicht mit. Dann werden die Leute doch noch weniger Wasser kaufen“, stellte als erster Reinhard Bunge (SPD) klar, dass für ihn die Schmerzgrenze längst erreicht ist. Auch Mark Dethlefs (CDU) befürchtet einen „Riesen-Wettbewerbsnachteil“. Seine Fraktion werde die geforderte Preiserhöhung geschlossen ablehnen. Gleichzeitig äußerte er Verständnis für den Vorstoß der Werkleitung: „Ich weiß, dass wir hier die Stadtwerke auch ein bisschen im Regen stehen lassen.“ Das sieht auch Helmut Jacobs (SPD) so. Schließlich sei es Aufgabe der Werkleitung, angesichts der vorliegenden Zahlen eine Erhöhung vorzuschlagen. Die Ablehnung sei daher eine rein politische Entscheidung.

Eine Ursache für Wasserpreise auf Rekordniveau hatte SPD-Ratsherr Eike Starck längst ausfindig gemacht. Er rechnete vor: „Früher verbrauchte ein Geschirrspüler bei einem Spülgang 50 Liter Wasser, heute sind es sechs Liter.“ Starck ist sich bei dieser Einschätzung mit seinem CDU-Kollegen Ulrich Kattner einig, der schlicht feststellte, dass man die Zeit ja auch nicht zurückdrehen könne. Kattner wörtlich: „Wir können den Leuten ja auch nicht sagen: Verbraucht mehr Wasser!“ Reinhard Bunge brachte das Dilemma auf diesen einfachen Nenner: „Die Technik arbeitet gegen uns.“

Die Mitglieder des Werkausschusses wollen nun gemeinsam mit den Stadtwerken nach Lösungen suchen, wie man das Problem mit den Wasserkosten grundsätzlich in den Griff bekommen könnte. Bis dahin bleibt der Wasserpreis erst einmal eingefroren. Die Zeche dafür zahlen allerdings die Abnehmer von Strom und Gas. Über diese auskömmlichen Sparten wird das Defizit beim Wasser ausgeglichen. Ähnliches gilt übrigens auch für das chronisch defizitäre Hallenbad, das ebenfalls aus dem Gesamtetat der Stadtwerke quersubventioniert werden muss.