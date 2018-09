Drager Kinderfest : Pokale für die Majestäten

Viel Spaß hatten die Mädchen und Jungen aus Drage beim Kinderfest - die Sieger erhielten Pokale, Preise gab es bei einer Tombola.

von Kristina Mehlert

04. September 2018, 13:22 Uhr

In eine Spiel- und Spaßmeile hatte sich kürzlich der Sportplatz am Hansch in Drage verwandelt. Dorthin hatte die Drager Bürgergilde zu dem traditionellen Kinderfest eingeladen.

Während die Kleinsten sich beim klassischen Dosenwerfen versuchten, gab es für die mittlere Altersgruppe Wasserspiele, bei denen unter anderem mit Hilfe einer Wasserpistole ein Becher über eine Schnur bis ins Ziel geschossen werden musste. Viel Freude aber bereitete den Kindern auch das Sackhüpfen, während sie ganz viel Fingerspitzengefühl beim Maschendrahtspiel beweisen mussten. Abgerundet wurden die verschiedenen Disziplinen durch Teebeutelweitwurf und Tischtennis-Zielwurf.

Die meisten Punkte sammelten in der Gruppen vier bis sechs Jahre Linn Augustin und Marlon Garber, bei den Erst- bis Viertklässlern waren Stine Metzner und Lewin Garber erfolgreich und bei den Kinder aus der 5. bis 9. Klasse Hanna Tiemann und Hannes Metzner. Die Königspaare erhielten Pokale, die übrigen Jungen und Mädchen bekamen jeweils ein Geschenk, das Dank einer großzügigen Haussammlung angeschafft werden konnte. In diesem Jahr war zusätzlich eine Tombola auf die Beine gestellt worden, deren Erlös ins Kinderfest 2019 fließen wird.

Nicht zu kurz kamen an diesem Tag aber auch die Erwachsenen. Die Frauen versuchten sich am Dosenwerfen, die Männer hatten die Aufgabe, mit Hilfe eines Zollstocks Zahnbürsten von einer in eine andere Flasche zu befördern. Auch dafür erhielten die Sieger einen Wanderpokal und es gab gespendete Gutscheine sowie Sachpreise zu gewinnen.